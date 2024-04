Si vous avez cette carte bleue, plusieurs de vos paiements seront bloqués lors des JO de Paris

Toutes les cartes bleues ne pourront pas être utilisées de la même manière pendant les Jeux olympiques de Paris.

Les Jeux olympiques de Paris 2024 débutent le 26 juillet prochain avec la cérémonie d'ouverture. Les épreuves débuteront quelques jours plus tôt, le 24 juillet, avec le rugby à 7 et la présence potentielle d'Antoine Dupont, capitaine du XV de France ou encore les épreuves de foot avec, on l'espère, l'équipe la plus compétitive possible pour le sélectionneur Thierry Henry.

Durant les JO, des millions de touristes seront présents en France et dans les rues de la capitale pour suivre toutes les épreuves qui se dérouleront jusqu'au 11 août et la cérémonie de clôture. Notons également que les touristes seront également nombreux pour les Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre.

Qui dit touristes et fans, dit également rentabilité financière pour le comité olympique de Paris 2024 qui compte sur toutes les ventes de billets et de produits dérivés aux abords des épreuves pour pouvoir rentrer dans le budget prévu. Avec les deux boutiques officielles, l'objectif est atteindre 130 millions d'euros de recettes, soit 3% du financement total de l'événement. Ces boutiques officielles visent les passionnés des Jeux, mais également, de façon plus opportune, les personnes de passage qui découvrent les Halles ou le Louvre", a expliqué Édouard Bardon, directeur des licences et boutiques officielles de Paris 2024.

Mais durant les JO, les touristes et même les Français pourront être surpris en voyant certains paiements bloqués. En effet, en tant que partenaire des Jeux olympiques, Visa sera le seul moyen de paiement dématérialisé accepté dans les points de vente officiels de boissons, nourriture et souvenirs. Sinon, il faudra utiliser du liquide, ou acheter une carte prépayée.

Pour gérer les transactions pendant la compétition, l'entreprise va déployer 4500 terminaux de paiement. Les spectateurs qui ont une carte bancaire Mastercard par exemple, ne pourront donc pas s'en servir, mais pour ceux qui crieront au scandale, sachez que ce n'est pas nouveau : cette règle est en vigueur depuis les JO de 1986. Une dérogation avait été accordée lors des Jeux d'hiver de Pékin en 2022, où les transactions en yuan numérique étaient également acceptées.

Concrètement comment vont se passer les paiements pour les gens qui n'auront pas anticipé ? Interrogée par L'Equipe, Charlotte Hogg, directrice de Visa Europe, s'est expliquée. "Vous pourrez vous procurer une carte Visa gratuitement et la charger sur chaque site. Nous allons aussi permettre d'acheter une carte digitale prépayée directement sur votre téléphone, via une application lancée pour l'occasion. Une fois que vous aurez votre carte, vous pourrez payer physiquement avec votre téléphone ou l'utiliser pour de l'e-commerce comme avec n'importe quelle carte. Tous ces services seront les mêmes pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques." Bonne nouvelle, ces cartes pourront même être utilisées hors des sites de compétition ou pour de l'e-commerce.