"Je n'écoutais que lui " : ce chanteur français improbable dont Zinedine Zidane est un fan inconditionnel

La légende du foot aime la variété française et est un grand fan de ce chanteur français.

Légende du football français et du sport en général, Zinedine Zidane est adulé par des millions de personnes et particulièrement en France depuis le sacre des Bleus lors de la Coupe du monde 1998 et ses fameux deux buts de la tête qui ont propulsé les hommes d'Aimé Jaquet sur le toit du monde.

Le numéro 10 est de nature plutôt discrète et est assez rare dans les médias. Ses apparitions sont toujours remarquées, comme lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, dont il a été le premier visage et le premier porteur de la flamme olympique.

Néanmoins, il existe quelques anecdotes sur "Zizou" que vous ignorez certainement. L'ancienne star du Real Madrid aime notamment pousser la chansonnette. Les moins jeunes l'auront vu à l'œuvre dans le fameux documentaire "Les yeux dans les Bleus" retraçant le sacre de 1998. Sa reprise de On ira tous au paradis de Michel Polnareff est d'ailleurs assez légendaire.

Il faut dire que Zinedine Zidane est un grand amateur de variété française et notamment d'un certain Francis Cabrel, dont il est un fan inconditionnel. "Je n'écoutais que lui. Tout le temps. Quand je l'ai rencontré par la suite, cela m'a vraiment fait plaisir, un peu bizarre aussi", raconte-t-il dans son autobiographie.

Le journaliste Frederic Hermel, qui a écrit cette bio, indique que lorsque on est en voiture avec le célèbre footballeur, c'est Cabrel direct. À peine le contact du véhicule est-il mis ! Et Zizou de chanter avec cœur - et par cœur - les paroles de "La dame de Haute Savoie", "La corrida", "Je l'aime à mourir", "L'encre de tes yeux"…

En matière de musique, le Ballon d'Or 98 a également exprimé son admiration pour Johnny Halliday par le passé, un autre monstre sacré de la chanson française avec qui il est devenu ami un peu plus tard. Le Marseillais d'origine algérienne avait également mentionné Faudel, surnommé le Petit prince du raï, "comme un genre de mélange culturel", expliquait Libération à l'époque. Pour l'anecdote supplémentaire, l'ancien joueur de la Juve avait également un petit faible pour Sophie Marceau en son temps, une actrice qu'il décrivait à l'époque comme " naturelle, réservée, jolie".