Vague de chaleur et nouvelle canicule très bientôt : la menace se précise à partir de ces dates

La haute saison des vacances estivales est lancée. La météo pour les semaines à venir se précise, voici ce qui vous attend.

Après un week-end assez chaud, la météo se dégrade cette semaine. En milieu de semaine, de nombreux nuages et averses touchent la France, en particulier la moitié nord, et les températures chutent. Entre jeudi et vendredi, l'anticyclone des Açores regonfle avec des maximales qui rejoignent les 30 degrés sur une majeure partie du pays. Cela sera cependant de courte durée. Un week-end orageux est annoncé, notamment des Pyrénées aux frontières de l'est. Ailleurs, la pluie sera bien présente.

La semaine du 21 juillet, le temps instable devrait se maintenir au nord, alors qu'une météo estivale fera rapidement son retour au sud. La Chaine Météo annonce, en effet, que l'anticyclone devrait faiblir entre le 21 et le 27 juillet. Des orages sont possibles et les températures devraient baisser avec autour de 25 degrés sur une large moitié nord. Seul l'extrême sud-est sera autour des 30 degrés. La seconde partie du mois de juillet pourrait donc se montrer plus instable.

© La Chaine Météo

Il faudrait attendre la fin de la dernière semaine de juillet semaine pour voir les températures remonter progressivement et le soleil pourrait revenir au nord à ce moment-là également. A l'approche du mois d'août, le temps pourrait redevenir estival avec "du beau temps chaud et de rares orages, cantonnés plutôt aux reliefs en fin de journée", prévoit La Chaine Météo, soit une météo de saison.

C'est la semaine du 4 août qui pourrait voir le retour de très fortes chaleurs. Si les prévisions sont encore à préciser au vu du délai, le temps pourrait être sec et chaud avec "la menace de vagues de chaleur, voire d'épisodes caniculaires".

Globalement, le mois d'août devrait connaitre un excédent de +1,5 degrés par rapport aux normales de saison. Les orages pourraient toutefois être plus fréquents qu'en juillet, notamment dans le sud-ouest, le centre-est et le nord-est, amenant à un excédent pluviométrique de 10% selon La Chaine Météo. Le sud-est resterait la région la plus exposée à une chaleur durable durant l'été. Il faudra alors rester attentif pour savoir si ces prévisions viennent à se confirmer.