Google demande aux possesseurs de smartphones Android de supprimer au plus vite ces applications de leur appareil

Ces applications sont dangereuses pour votre sécurité et vos données personnelles.

Une nouvelle alerte est émise pour les possesseurs de smartphones Android. Google, le géant de la tech, s'est allié avec plusieurs experts en cybersécurité afin de faire remonter une liste d'applications à supprimer au plus vite. Ces dernières, pourtant bien présentes et notées sur le Google Play Store, se déguisent habilement pour se faire passer pour de banales applications. C'est pourquoi les boutiques d'applis n'arrivent pas à les traquer et leur permettent d'être publiées et téléchargées.

L'entreprise Cyble, spécialisée en cybersécurité, a été l'une des premières à mettre en évidence cette liste d'applications malveillantes. Le procédé mis en place est diablement efficace : l'utilisateur qui pense télécharger une application banale va ouvrir cette dernière sur son smartphone. Ce faisant, il installe alors un site de phishing qui va récupérer ses données personnelles. Dans le pire des cas, ces sites vont aller jusqu'à subtiliser vos données bancaires ou vos identifiants de sites de cryptomonnaies pour vider vos comptes.

© 123RF

C'est un peu plus d'une vingtaine d'applications qui ont été détectées par l'entreprise Cyble. Ces dernières usurpent l'identité de véritables applications populaires de portefeuilles et cryptomonnaies afin de piéger les utilisateurs qui vont les télécharger par mégarde.

Bien que ces applications proviennent toutes de développeurs différents, elles agissent toutes de la même façon et redirigent vers les mêmes sites de phishing et malwares lorsque vous les lancez. Il ne serait donc pas étonnant que ces applications appartiennent en réalité à un seul et même groupe de cyber pirates. Cyble continue d'enquêter sur le sujet, la liste des applications détectées ne cesse de s'allonger au fil des jours avec de nouvelles usurpations détectées récemment.

Si la liste n'est, à l'heure actuelle, pas encore complète, Cyble a déjà partagé plusieurs de ces applications à supprimer d'urgence de votre smartphone si vous les possédez. On y trouve notamment Pancake Swap, Suiet Wallet, Hyperliquid, Raydium, BullX Crypto, OpenOcean Exchange, Meteora Exchange, SushiSwap et Harvest Finance Blog. Si votre smartphone possède l'une de ces applications, il convient de la désinstaller sans plus attendre pour protéger vos données personnelles.

Outre la suppression de ces applications de votre téléphone, Google insiste sur l'importance d'utiliser la fonction "Play Protect" sur votre appareil Android. Pour vous assurer de son fonctionnement, lancez l'application Google Play Store et cliquez sur votre photo de profil en haut à droite. Vous y trouverez l'option "Play Protect" qui devrait être activée sous l'intitulé suivant : "Analyser les applications avec Play Protect". Cette fonctionnalité permet à Google de scanner les applications que vous téléchargez afin de s'assurer que ces dernières soient sans danger pour l'utilisateur.