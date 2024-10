Une décision de justice très attendue par Kylian Mbappé va tomber aujourd'hui, et elle sera décisive

Le Français Kylian Mbappé va connaître un dénouement très attendu ce vendredi 25 octobre.

La star du Real Madrid et capitaine de l'équipe de France est dans la tourmente depuis plusieurs semaines et cette situation pourrait encore durer. Si les dernières informations se comptent sur le bout des doigts, Kylian Mbappé serait toujours visé par une enquête pour viol après sa virée à Stockholm le 10 octobre dernier, selon la presse suédoise, alors que la justice locale n'a toujours pas confirmé qu'il était visé.

Mais en plus de cette affaire qui a créé un véritable raz de marée dans l'entourage de Kylian Mbappé, le Français est également engagé dans une autre procédure au long cours : celle qui l'oppose à son ancien club, le PSG, pour une affaire de gros sous cette fois. Ce vendredi 25 octobre que l'ancien attaquant du club de la capitale devrait d'ailleurs connaître un verdict important dans son litige.

Dans le détail, le champion du monde réclame 55 millions d'euros de salaires impayés et de primes au PSG. Ce conflit entre les deux parties trouverait son origine dans un accord passé en août 2023 entre l'attaquant et la direction du club. Le joueur était alors mis à l'écart de l'équipe pour avoir refusé de prolonger au PSG. Cette prolongation aurait garanti au club de toucher l'argent lors de son transfert en 2024, alors que Mbappé s'est engagé libre avec le Real Madrid l'été dernier.

Selon l'accord de 2023, mis en avant notamment par le PSG, Kylian Mbappé se serait engagé à renoncer à 55 millions de primes diverses s'il venait à partir libre en fin de saison. "En droit et en fait, le joueur a pris des engagements publics et privés clairs et répétés que le club demande simplement d'honorer, et le joueur a bénéficié d'avantages sans précédent de la part du club pendant sept ans", explique le PSG pour justifier le non versement de la somme demandée.

Le club évoque aussi "une question de bonne foi, d'honnêteté, de maintien des valeurs et de respect de l'institution parisienne et de ses supporters". Mais la validité de ce document est contestée par le camp du joueur du Real, qui parle de son côté d'un "accord occulte".

Après une tentative de médiation par la Ligue pour éviter d'aller au procès, le refus catégorique du joueur avait provoqué la demande de paiement des 55 millions sous huitaine. Une décision immédiatement contestée par le PSG, qui a provoqué cette fois la convocation de la commission paritaire des recours de la Ligue de football professionnel (LFP). C'est elle qui va se prononcer ce vendredi sur la demande de Kylian Mbappé. Avec à la clé un conflit qui pourrait encore s'envenimer.