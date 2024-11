"J'ai peur", la star de l'équipe de France de basket craint pour sa sécurité après l'élection de Trump

Avec le retour de Donald Trump à la tête de la Maison Blanche, certains sportifs sont inquiets et prennent la parole.

Pour la première fois de l'histoire, un ancien président des Etats-Unis, défait lors d'une précédente élection, a réussi à se faire réélire pour un second mandat de 4 ans. Et contrairement à sa première élection, Donald Trump a largement remporté le scrutin face à la vice présidente Kamala Harris.

Avec cette nouvelle élection, certaines personnalités ont pris la parole ces derniers jours pour exprimer une vraie inquiétude sur certains droits fondamentaux et notamment sur le droit des femmes. Parmi elles, la star de l'équipe de France de basket Gabby Williams qui a pris la parole pour exprimer son inquiétude dans le Parisien.

"Il faut respecter le choix de notre démocratie. Mais cela me fait peur. Je commence à songer à fonder une famille et imaginer que je dois le faire avec Trump à la Maison blanche, c'est dur. Je stresse pour mes droits féminins et humains. S'il fait perdre leurs droits aux femmes et s'il touche aux libertés, ce sera compliqué. Quand j'y retournerai, je me sentirai moins en sécurité aux États-Unis" a lancé celle qui a crevé l'écran durant les JO de Paris 2024.

Depuis la réélection de Trump, des centaines de femmes et d'hommes se sont réunis dans la capitale des Etats-Unis pour une manifestation et dénoncer les actes de Donald Trump. Pour rappel, l'ancien et le tout nouveau président, a été déclaré responsable d'agression sexuelle par un tribunal civil de New York il y a quelques mois.

Au delà de la personnalité misogyne qu'il ne cache pas, le droit à l'IVG est une vraie source d'inquiétude pour les femmes américaines qui ont peur de perdre ce droit avec le retour de Trump au pouvoir. Le "Projet 2025", propose l'interdiction de l'avortement par voie médicamenteuse et la surveillance de l'envoi et du transport de médicaments abortifs. Même si Donald Trump a indiqué qu'il ne "sait rien" de ce projet, plusieurs anciens membres de son administration y ont contribué.

Pour Gabby Williams, qui a la double nationalité, tout ceci contribue à un vrai stress. "Je ne vis pas tout le temps en Amérique. Mais ma famille n'a pas cette chance. Je stresse pour elle et mes proches qui vivent là-bas. Quand je vois les gens qui soutiennent Trump, cela me fait parfois penser à une secte. C'est le mot que j'ai souvent envie d'utiliser."