Le moment où vous éliminez la graisse pendant le sport est facile à atteindre : voici comment le trouver

Vous voulez faire du sport pour garder la ligne, mais sans forcer inutilement ? Voici une technique que vous devriez peut être essayer.

Si vous voulez vraiment maigrir en faisant du sport, il faut d'abord connaître votre corps et les exercices qui vous correspondent le mieux. Et la clé se trouve dans votre "zone de combustion des graisses", autrement dit le niveau d'effort qui vous permet de travailler le plus efficacement votre ligne.

Mais comment identifier cette "zone" si précieuse ? Oubliez les graphiques génériques que l'on trouve dans les salles de sport, car tous les corps sont différents et ces schémas sont trop standards. Au lieu de cela, il y a des astuces pratiques pour apprendre comment maximiser la perte de poids pendant vos entraînements.

Il faut d'abord avoir en tête que ce sont les exercices les plus doux qui sollicitent davantage les graisses comme carburant, et moins les glucides ou ce que vous venez de consommer par exemple. D'après un article de Gretchen Reynolds, grande spécialiste du fitness dans le Washington Post, l'exercice léger est donc la clé de votre "zone de combustion des graisses".

Ensuite, pour identifier votre propre rythme idéal, vous pouvez envisager l'une des trois méthodes suivantes :

Consultez un laboratoire spécialisé : pour des mesures précises, vous pouvez vous rendre dans un laboratoire de physiologie pour des tests d'exercice et métaboliques. Certains centres de remise en forme proposent de tels tests moyennant des frais, parfois couverts par l'assurance si votre médecin les recommande. Utilisez un moniteur cardiaque et effectuez des calculs : une autre option consiste à estimer vous-même votre zone de combustion des graisses en marchant ou en courant sur un tapis roulant tout en portant un moniteur cardiaque ou une montre intelligente. Commencez à un rythme confortable et augmentez progressivement la vitesse toutes les trois à cinq minutes jusqu'à atteindre un niveau d'effort très soutenu, où votre fréquence cardiaque se stabilise. Cela correspondra à votre fréquence cardiaque maximale (ou à quelque chose de très proche). Ensuite, calculez 60 % de cette valeur et visez à vous entraîner à proximité de cette fréquence cardiaque. Faites de l'exercice à une intensité légère : vous pouvez également choisir de laisser votre corps vous guider vers votre zone de combustion des graisses. Selon de nombreuses études, les personnes invitées à marcher à un rythme qu'elles estimaient pouvoir maintenir pendant au moins 45 minutes se stabilisaient généralement dans leur zone de combustion des graisses. Ce rythme est souvent plus lent que ce que beaucoup pensent, autour de 4 à 5 kilomètres par heure pour la plupart des gens.

Les scientifiques définissent en effet la "zone de combustion" lors d'un exercice comme le niveau d'effort qui maintient votre fréquence cardiaque autour d'un rythme idéal pour brûler le plus de graisse. En règle générale, si votre objectif principal est de perdre un peu de graisse corporelle, des exercices bien plus doux que vous le pensez peuvent suffire.

Quelle que soit la méthode que vous choisissez pour trouver votre zone de combustion des graisses, il est important de surveiller votre alimentation après l'exercice pour ne pas immédiatement remplacer les graisses que vous venez de brûler. Certaines recherches indiquent ainsi que vous pourriez être très efficaces lors d'une simple marche en fin d'après-midi.