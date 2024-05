Il faut faire votre sport à jeun d'après ces experts - leur étude montre des résultats étonnants

Vous obtiendrez peut-être de meilleurs résultats si vous ne mangez pas avant votre séance de sport, d'après ces scientifiques.

Une récente étude, menée par des scientifiques spécialisés dans le sport, suggère un changement surprenant dans nos habitudes sportives : sauter le repas avant l'exercice pourrait significativement augmenter l'efficacité de l'effort physique. Et les scientifiques avancent des preuves solides.

Ce sont cinq chercheurs et chercheuses brésiliens de l'Université de Rio (A.F. Vieira, R.R. Costa, R.C. Macedo, L. Coconcelli, L.F. Kruel), membres du département de la recherche en Education Physique, qui ont publié cette étude en 2016, dans le British journal of Nutrition, une revue scientifique très réputée. Ils ont examiné les effets du jeûne par rapport à l'alimentation sur l'efficacité de la pratique sportive chez les adultes. Les chercheurs ont analysé vingt-sept études regroupant 273 participants et ont observé une augmentation significative de la combustion des graisses pendant l'exercice à jeun par rapport à l'exercice alimenté (+3,08 grammes).

Les implications pratiques de cette découverte sont significatives pour les amateurs de sport et les athlètes cherchant à optimiser leurs performances. Bien que les résultats ne suggèrent pas de manière catégorique que l'exercice à jeun soit la meilleure option pour tout le monde, cela soulève des questions importantes sur la période optimale pour l'apport énergétique avant l'exercice.

Les experts soulignent que chaque individu réagit différemment à l'alimentation avant l'exercice, et la clé réside dans la personnalisation de l'approche en fonction des objectifs de performance, du type d'exercice et des préférences individuelles. Il est important de comprendre son propre corps et d'expérimenter différentes pratiques sportives, différents modes et périodes d'alimentation, pour déterminer ce qui fonctionne le mieux. D'autant que d'autres études ont montré des résultats moins concluants concernant l'effort physique à jeun.

En conclusion, bien que l'étude indique des avantages potentiels de l'exercice à jeun, il est essentiel de s'adapter au ressenti de chacun. Les sportifs et les amateurs de fitness peuvent consulter des professionnels pour élaborer des plans alimentaires adaptés à leurs besoins spécifiques. La personnalisation demeure la clé pour maximiser les résultats sportifs et optimiser l'efficacité de l'entraînement.