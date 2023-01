Toulouse - Montpellier : horaire, compos, pronos... toutes les infos du match

TOULOUSE - MONTPELLIER. RUGBY. En match phare de la 16e journée de Top 14, ce dimanche 29 janvier, Toulouse, leader du championnat mais dépourvu de ses internationaux français, accueille le champion de France, Montpellier.

Au Top 14, l’heure est aux doublons. Ce dimanche 29 janvier, à Ernest-Wallon, la 16e journée du championnat de France se clôture avec Toulouse – Montpellier. Pour la première fois durant cette période, les Rouges et Noir, qui sont en tête du classement, évolueront sans leurs nombreux internationaux (Baille, Jelonch, Dupont, Ntamack, Ramos…), retenus avec le XV de France pour préparer le VI Nations. En conférence de presse, Cramont s’est exprimé sur cette situation avant ce Toulouse - Montpellier : « Nous avons tous gagné en expérience par rapport à l'année dernière. L'an passé, nous avons vraiment vécu une période difficile de fin décembre à mars où nous avons enchaîné beaucoup de défaites. On sait que nous sommes premiers mais ce n'est pas une fin en soi. Il faut bien préparer les matchs et cette période qui arrivent car nous sommes tous revanchards par rapport à ce qu'il s'est passé. »

Le coup peut sentir bon pour le MHR. Sortis des places qualificatives à la phase finale, au gré des résultats de cette 16e journée, les Héraultais ont la possibilité de frapper un gros coup dans ce Top 14. En conférence de presse, Tauleigne s’est confié avant ce Toulouse - Montpellier : « Il faut qu'on arrive à garder de la continuité dans le jeu face à Toulouse. J'espère qu'on ne fera pas qu'une période sur deux parce que sinon, on va ramasser.»

Pour clôturer cette 16e journée de Top 14, ce dimanche 29 janvier, Toulouse affronte le champion de France, Montpellier à Ernest-Wallon. Le coup d’envoi de ce Toulouse - Montpellier est programmé 21h05.

Comme toutes les rencontres du Top 14, et ce Toulouse – Montpellier ne déroge pas à la règle, ce choc de la 16e journée sera disponible chez Canal. Pour cela, il faudra vous brancher sur Canal +.

Pour suivre Toulouse - Montpellier en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul et unique choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de suivre ce choc du Top 14, ce dimanche 29 janvier, en direct sur Canal +.

Le XV de départ de Toulouse : 15. Capuozzo ; 14. Retière, 13. Delibes, 12. Ahki, 11. Lebel ; 10. Mallia, 9. Page-Relo ; 7. Elstadt, 8.Tolofua, 6. Placines (cap.) ; 5. Arnold, 4. Brennan ; 3. Aldegheri, 2. Cramont, 1. Neti.

Le XV de départ de Montpellier : 15. Bouthier ; 14. Tisseron, 13. Darmon, 12. Serfontein, 11. Bridge ; 10. Carbonel, 9. Reinach ; 7. Bécognée, 8. Mercer, 6. Tauleigne ; 5. Stooke, 4. Camara (cap.) ; 3. Lamositele, 2. Giudicelli, 1. Forletta.