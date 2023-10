Calendrier Coupe du monde de rugby 2023 : dates, heures, le programme complet des quarts !

Place désormais à la phase finale de la Coupe du monde de rugby qui se dispute à partir du 14 octobre.

C'est désormais l'heure des phases finales dans la Coupe du monde de rugby. Après un mois de compétition, nous connaissons enfin les affiches des quarts de finale. Pour l'heure, il existe une seule véritable surprise dans ce Mondial avec la qualification des Fidji, malgré leur défaite surprise face au Portugal, au détriment des Australiens qui rentrent déjà à la maison, à 4 ans de leur propre Coupe du monde. L'Argentine a de son côté eu très chaud face au Japon, mais se qualifie également pour les quarts de finale et défiera le pays de Galles.

Pour le reste des affiches, on retrouve les nations favorites de ce Mondial avec bien évidemment le XV de France qui a réalisé un sans faute durant la phase de poules et qui affrontera l'Afrique du Sud dimanche 15 octobre au Stade de France pour continuer à rêver. Que dire du second quart de finale entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande qui promet. Les affiches :

Pays de Galles-Argentine, le 14 octobre à Marseille (17h)

Irlande - Nouvelle-Zélande, le 14 octobre à Saint-Denis (21h)

Angleterre - Fidji, le 15 octobre à Marseille (17h)

France-Afrique du Sud, le 15 octobre à Saint-Denis (21h)

Le calendrier de la Coupe du monde de rugby en PDF

Retrouvez toutes les dates des matchs de la Coupe du monde de rugby avec la phase de poules, mais également la phase finale. Vous trouverez également les stades et les heures des matchs.

Télécharger le calendrier de la Coupe du monde de rugby 2023

Organisée en France, le Coupe du Monde 2023 se déroulera dans neuf stades : le Stade de France à Paris, le stade Vélodrome à Marseille, le stade des Lumières à Lyon, le stade Pierre-Mauroy à Lille, le stade Atlantique à Bordeaux, le stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne, le stade de la Beaujoire à Nantes, l'Allianz Riviera à Nice et le Stadium de Toulouse.

Stade de France (Paris):

France - Nouvelle-Zélande (vendredi 8 septembre)

Afrique du Sud - Irlande (samedi 23 septembre)

Irlande - Écosse (samedi 7 octobre)

Quart de finale 2 : 1er Poule B - 2e Poule A (samedi 14 octobre)

Quart de finale 4 : 1er Poule A - 2e Poule B (dimanche 15 octobre)

Demi-finale 1 : Vainqueur quart de finale 1 - Vainqueur quart de finale 2 (vendredi 20 octobre)

Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 3 - Vainqueur quart de finale 3 (samedi 21 octobre)

Finale pour la troisième place (vendredi 27 octobre)

Finale de la Coupe du monde (samedi 28 octobre)

Matmut Atlantique (Bordeaux) :

Irlande - Roumanie (samedi 9 septembre)

Pays de Galles - Fidji (dimanche 10 septembre)

Samoa - Chili (samedi 16 septembre)

Afrique du Sud - Roumanie (dimanche 17 septembre)

Fidji - Géorgie (samedi 30 septembre)

Stade Pierre Mauroy (Lille) :

France - Uruguay (jeudi 14 septembre)

Écosse - Roumanie (samedi 30 septembre)

Angleterre - Samoa (samedi 7 octobre)

Tonga - Roumanie (samedi 8 octobre)

Parc OL (Lyon) :

Pays de Galles - Australie (dimanche 24 septembre)

Uruguay - Namibie (mercredi 27 septembre)

Nouvelle-Zélande - Italie (vendredi 29 septembre)

Nouvelle-Zélande - Uruguay (jeudi 5 octobre)

France - Italie (vendredi 6 octobre)

Stade Vélodrome (Marseille) :

Angleterre - Argentine (samedi 9 septembre)

Afrique du Sud - Écosse (dimanche 10 septembre)

France - Namibie (jeudi 21 septembre)

Quart de finale 1 : 1er Poule C - 2e Poule D (samedi 14 octobre)

Quart de finale 3 : 1er Poule D - 2e Poule C (dimanche 15 octobre)

Stade de la Beaujoire (Nantes) :

Irlande - Tonga (samedi 16 septembre)

Argentine - Chili (samedi 30 septembre)

Pays de Galles - Géorgie (samedi 7 octobre)

Japon - Argentine (dimanche 8 octobre)

Allianz Riviera (Nice) :

Pays de Galles - Portugal (16 septembre)

Angleterre - Japon (dimanche 17 septembre)

Italie - Uruguay (mercredi 20 septembre)

Écosse - Tonga (dimanche 24 septembre)

Stade Geoffroy Guichard (Saint-Étienne) :

Italie - Afrique du Sud (samedi 9 septembre)

Australie - Fidji (dimanche 17 septembre)

Argentine - Samoa (vendredi 22 septembre)

Australie - Portugal (dimanche 1er octobre)

Stadium de Toulouse (Toulouse) :