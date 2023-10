Calendrier Coupe du monde de rugby 2023 : le tableau des phases finales à télécharger

Retrouvez le programme complet des derniers matchs de la phase de poules de la Coupe du monde de rugby.

L'heure de la phase finale approche avec la toute dernière journée de la phase de poules cette semaine avant le coup d'envoi des quarts de finale le samedi 14 octobre. Alors que l'Angleterre est déjà qualifiée pour les quarts de finale et est même assurée de terminer à la première place, il reste encore plusieurs incertitudes pour le reste des groupes. Dans la poule A, la France peut terminer première de son groupe à condition de battre l'Italie. Elle affrontera l'Afrique du Sud, si l'Irlande s'impose face à l'Ecosse. En revanche, en cas de victoire de l'Ecosse avec bonus et un zéro pointé du côté de l'Irlande, nous aurons droit à un France - Irlande en quart de finale et un Nouvelle-Zélande - Ecosse dans la seconde partie de tableau.

Il existe aussi deux scénarios assez particulier :

Si l'Écosse bat l'Irlande et que les deux équipes obtiennent un point de bonus, elles rejoindront l'Afrique du Sud avec 15 points. La première place sera alors déterminée en vertu de la règle de la différence de points.

L'Écosse devra s'imposer par 21 points d'écart ou plus pour prendre la première place devant l'Afrique du Sud (à l'heure actuelle, Afrique du Sud +117, Irlande +122 et Écosse +97). L'Irlande prendrait alors la deuxième place en vertu de la règle des confrontations directes grâce à sa victoire sur l'Afrique du Sud. Si l'Écosse ne gagne pas sur cette marge, l'Afrique du Sud terminera en tête à la différence de points et l'Écosse en deuxième position en vertu de la règle des confrontations directes.

Dans la poule C, les Fidji et le pays de Galles sont en bonne posture. Si les Gallois sont déjà qualifiés, ils doivent marquer un point pour rester à la première place. De leur côté, les Fidji n'ont également besoin que d'un point face au Portugal pour confirmer leur deuxième place grâce à leur victoire sur l'Australie la semaine dernière. Pour l'Australie, il faudrait un miracle pour arracher la qualification car il faudrait que les Fidji s'inclinent sans prendre un seul point de bonus face aux Portugais. Dans la poule D, l'Angleterre est donc déjà qualifiée et le vainqueur du match Japon - Argentine obtiendra la deuxième place.

Organisée en France, le Coupe du Monde 2023 se déroulera dans neuf stades : le Stade de France à Paris, le stade Vélodrome à Marseille, le stade des Lumières à Lyon, le stade Pierre-Mauroy à Lille, le stade Atlantique à Bordeaux, le stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne, le stade de la Beaujoire à Nantes, l'Allianz Riviera à Nice et le Stadium de Toulouse.

Stade de France (Paris):

France - Nouvelle-Zélande (vendredi 8 septembre)

Australie - Géorgie (samedi 9 septembre)

Afrique du Sud - Irlande (samedi 23 septembre)

Irlande - Écosse (samedi 7 octobre)

Quart de finale 2 : 1er Poule B - 2e Poule A (samedi 14 octobre)

Quart de finale 4 : 1er Poule A - 2e Poule B (dimanche 15 octobre)

Demi-finale 1 : Vainqueur quart de finale 1 - Vainqueur quart de finale 2 (vendredi 20 octobre)

Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 3 - Vainqueur quart de finale 3 (samedi 21 octobre)

Finale pour la troisième place (vendredi 27 octobre)

Finale de la Coupe du monde (samedi 28 octobre)

Matmut Atlantique (Bordeaux) :

Irlande - Roumanie (samedi 9 septembre)

Pays de Galles - Fidji (dimanche 10 septembre)

Samoa - Chili (samedi 16 septembre)

Afrique du Sud - Roumanie (dimanche 17 septembre)

Fidji - Géorgie (samedi 30 septembre)

Stade Pierre Mauroy (Lille) :

France - Uruguay (jeudi 14 septembre)

Angleterre - Chili (samedi 23 septembre)

Écosse - Roumanie (samedi 30 septembre)

Angleterre - Samoa (samedi 7 octobre)

Tonga - Roumanie (samedi 8 octobre)

Parc OL (Lyon) :

Pays de Galles - Australie (dimanche 24 septembre)

Uruguay - Namibie (mercredi 27 septembre)

Nouvelle-Zélande - Italie (vendredi 29 septembre)

Nouvelle-Zélande - Uruguay (jeudi 5 octobre)

France - Italie (vendredi 6 octobre)

Stade Vélodrome (Marseille) :

Angleterre - Argentine (samedi 9 septembre)

Afrique du Sud - Écosse (dimanche 10 septembre)

France - Namibie (jeudi 21 septembre)

Afrique du Sud - Tonga (dimanche 1er octobre)

Quart de finale 1 : 1er Poule C - 2e Poule D (samedi 14 octobre)

Quart de finale 3 : 1er Poule D - 2e Poule C (dimanche 15 octobre)

Stade de la Beaujoire (Nantes) :

Irlande - Tonga (samedi 16 septembre)

Argentine - Chili (samedi 30 septembre)

Pays de Galles - Géorgie (samedi 7 octobre)

Japon - Argentine (dimanche 8 octobre)

Allianz Riviera (Nice) :

Pays de Galles - Portugal (16 septembre)

Angleterre - Japon (dimanche 17 septembre)

Italie - Uruguay (mercredi 20 septembre)

Écosse - Tonga (dimanche 24 septembre)

Stade Geoffroy Guichard (Saint-Étienne) :

Italie - Afrique du Sud (samedi 9 septembre)

Australie - Fidji (dimanche 17 septembre)

Argentine - Samoa (vendredi 22 septembre)

Australie - Portugal (dimanche 1er octobre)

Stadium de Toulouse (Toulouse) :