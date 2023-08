France - Écosse : les Bleus s'imposent au forceps, le résumé du match

On se donne rendez-vous la semaine prochaine, au stade de la Beaujoire de Nantes, pour le troisième match de préparation à la Coupe du monde. La France reçoit les Fidji !

23:10 - Gabin Villière, ailier du XV de France : "Il y a des chose à régler dans le rugby"

Auprès du diffuseur, l'ailier de Toulon, qui faisait son retour avec les Bleus, a évoqué sa satisfaction au terme de ce France - Écosse : "La victoire est là. C'est le principal. On a rectifié le tir par rapport à la défaite de la semaine dernière. Ça fait du bien, c'était dur, mais ça fait du bien. On est prêt, il y a des chose à régler dans le rugby, mais on a envie de bien faire."