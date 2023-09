DIRECT. France - Nouvelle Zélande : le coup de clim des Blacks à la 1ère minute !

Thomas Ramos et Beauden Barrett tentent de gratter de l'occupation dans le camp adverse et se rendent des coups de pied.

Sur la touche néo-zélandaise, Charles Ollivon parvient à contrer le ballon et récupérer la possession. Sur une phase suivante, Julien Marchand commet un en-avant et offre une mêlée aux All-Blacks.

Après deux chandelles de Beauden Barrett et un coup de pied subtile de la part de Jalibert, les Bleus sont sanctionnés pour un mauvais plaquage.

Sans trembler, Thomas Ramos transforme la pénalité et lance les Bleus.

Après un renvoi de Jalibert, Julien Marchand va gratter le ballon et obtient une pénalité. Thomas Ramos va tenter les trois points.

21:21 - Les Bleus cueillis d'entrée (0-5)

Après une percée de Ioane et une pénalité pour les Blacks, Aaron Smith la joue vite et transmet le ballon sur la droite à cinq mètres de l'en-but tricolore à Barrett qui fait une transversale pour Telea. Après rebond, l'ailier récupère le ballon et aplatit. Richie Mo'unga manque la pénalité.