JEU. Dans quelle division jouent les clubs des villes-hôtes de la Coupe du monde de rugby ?

Alors que la Coupe du monde se dispute dans des villes historiquement ancrées autour du football, saurez-vous trouver dans quelle division jouent les clubs de rugby de ces communes ?

C'est l'incohérence de cette Coupe du monde. Sur les neuf stades sélectionnés pour accueillir les matchs de la compétition, huit sont totalement (sauf délocalisations) dédiés au football. Et les villes choisies, si certaines peuvent se targuer d'avoir des équipes au plus haut niveau dans les deux sports, sont à dominante ballon rond. Mais qu'importe. Elles ont été choisies pour les capacités de leurs enceintes et le public se déplace en masse.

Mais alors, quel est le poids du rugby sur les communes choisies ? Linternaute vous propose de le découvrir en jouant, à travers un quiz un peu particulier : dans quelle division jouent, au rugby, les villes qui accueillent les matchs du Mondial ? Tour à tour, les neuf communes seront passées en revue avec trois proposition de réponse à chaque fois. A vous de trouver la bonne. Mais attention, des pièges ont été glissés... En effet, c'est le territoire exact d'implantation du stade qui a été retenu. Et non la grande ville à côté !

Aucune limite de temps n'est fixée pour répondre. Une fois votre réponse sélectionnée, appuyez sur "Suivant". La réponse et une petite explication sera alors donnée, puis la question suivante apparaîtra automatiquement.

Pour jouer, c'est juste en-dessous. Bonne chance !

Pour participer à notre prochain jeu autour de la Coupe du monde de rugby, rendez-vous avant le prochain match de l'équipe de France.