Flashé à 35 km/h, ce joueur du XV de France va plus vite que Mbappé

Cet ailier de l'équipe de France, 20 ans à peine, a déjà impressionné le monde de rugby en se montrant plus rapide qu'un Kylian Mbappé. On va le découvrir sur le terrain cette semaine.

Derrière les stars Antoine Dupont et Thomas Ramos, d'autres joueurs talentueux garnissent les rangs du XV de France pour la Coupe du monde de rugby. Et certains sont très très rapides, notamment les ailiers Damian Penaud et Gabin Villière. Mais le plus véloce d'entre eux est moins connu et compte à peine 3 sélections. Il a pourtant été flashé récemment à 35km/h à l'entraînement, durant la préparation du Mondial. Une vitesse hors norme, plus élevée que celle de Kylian Mbappé qui avait beaucoup fait parler durant la Coupe du monde de football en 2018 par exemple.

L'attaquant du PSG, âgé de 19 ans à l'époque, avait alors été mesuré à 32,4 km/h, à l'occasion d'un sprint contre l'Argentine pour obtenir un pénalty. Son record dans la compétition s'élevait même à à 34,5 km/h. Mais Mbappé a bel et bien été battu par ce jeune ailier du XV de France qui pourrait être aligné contre l'Uruguay, à Lille, ce jeudi.

A tout juste 20 ans, Louis Bielle-Biarrey a été choisi par Fabien Galthié, qui va donner sa chance à une équipe largement remaniée pour ce deuxième match de la Coupe du monde. Après la magnifique victoire 27 à 13 des Bleus face aux All Blacks au Stade de France vendredi, le grand public aura donc l'occasion de découvrir le jeune feu follet qui pourrait être la révélation de la compétition côté tricolore grâce à sa vitesse et ses appuis de feu.

Le jeune Réunionnais n'a été retenu dans le groupe France que très récemment. Fort d'une préparation très sérieuse, le joueur de l'Union Bordeaux-Bègles a déjà inscrit un essai face à l'Ecosse, le 5 août dernier, et a décroché sa place dans la liste des 33 pour le Mondial. Particularité de son parcours : il a été formé comme demi-d 'ouverture avant de se reconvertir ailier durant sa formation au FC Grenoble, pour le plus grand bonheur de ses coachs.

A l'origine, Louis Bielle-Biarrey aurait dû disputer la Coupe du monde des moins de 20 ans en Afrique du Sud, mais sa vitesse, parmi d'autres qualités, a fini par convaincre le staff de l'équipe première. William Servat, entraîneur des avants du XV de France, l'a d'ailleurs souligné durant la préparation : "Quand on voit Louis faire une pointe à 35km/h, ça marque les esprits. Il a énormément d'appétit". Souhaitons lui d'être rassasié sous le maillot des Bleus lors de cette Coupe du monde.