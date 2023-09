Retrouvez le classement du meilleur marqueur d'essais de la Coupe du monde de rugby 2023.

Bryan Habana et Jonah Lomu sont les meilleurs marqueurs de l'histoire à la Coupe du monde de rugby avec 15 essais chacun. S'il a fallu trois éditions pour le joueur de l'Afrique du Sud, sacré meilleur joueur au monde en 2007, pour atteindre ce total, la légende des All Blacks, partie malheureusement beaucoup trop tôt, n'a eu besoin que de deux éditions pour atteindre ce total. Pour cette année 2023 et ce Mondial en France, qui prendra la succession du Gallois Josh Adams, sacré en 2019 avec 7 essais à son actif devant le joueur de l'Afrique du Sud Mapimpi et le Japonais Matsushima.

Retrouvez le classement des meilleurs marqueurs d'essais de la Coupe du monde de rugby 2023 :