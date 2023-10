Les Français contre le retour d'Antoine Dupont en quart de finale !

Selon un sondage Winamax et RTL publié dimanche 1er octobre, les Français seraient contre un retour du capitaine.

Le capitaine des Bleus Antoine Dupont a repris l'entraînement ce dimanche 1er octobre à Aix-en-Provence après sa fracture, où le XV de France se prépare en vue de la confrontation face à l'Italie, ce vendredi, décisive pour la qualification en quart de finale. S'il est encore trop tôt pour connaître sa date de retour exacte en compétition, les spéculations vont bon train. Et si certains vont jusqu'à espérer un retour d'Antoine Dupont dès le match contre l'Italie, la majorité des Français ne semblerait même pas favorable à un retour du capitaine en quart de finale.

En effet, d'après un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL, 56 % des sondés (sur un échantillon de 1 500 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus) souhaitent qu'Antoine Dupont ne soit pas sur le terrain pour disputer un quart de finale en cas de qualification vendredi prochain contre l'Italie, dans l'optique de se préserver pour une éventuelle demi-finale.

Victime d'une fracture maxillo-zygomatique le 21 septembre contre la Namibie (96-0), Antoine Dupont avait été opéré dans la foulée. Aujourd'hui, 76% des Français estiment qu'il ne serait pas à son meilleur niveau s'il jouait en quart de finale, 74% d'entre eux s'inquiètent pour sa santé et 68% s'inquiètent même pour la suite de sa carrière s'il devait disputer cette rencontre. Pour le remplacer, les Français ont aussi été interrogés sur leur préférence entre Maxime Lucu et Baptiste Couilloud. Et étonnamment, c'est le joueur du LOU qui est préféré par les personnes interrogées : 59% des gens voir Couilloud remplacer Antoine Dupont comme titulaire, contre suelement 40% pour Maxime Lucu.

Un contact tête contre tête avec le joueur de la Namibie Johan Deysel, les images

Si sur le terrain, jeudi 21 septembre, le XV de France a signé sa plus large victoire de l'histoire de la Coupe du monde de rugby face à la Namibie sur le score de 96 à 0, mais les Bleus ont perdu pour quelques semaines leur capitaine et meilleur joueur du monde, Antoine Dupont, à la suite d'un contact tête contre tête avec le joueur de la Namibie Johan Deysel, lui valant un carton rouge quelques minutes plus tard.

Un masque pour Antoine Dupont ?

À l'image des basketteurs ou des footballeurs, de plus en plus de joueurs peuvent jouer avec un masque et on a déjà vu des joueurs de rugby en porter comme le Français Imanol Harinordoquy. Problème, un masque doit être homologué par World Rugby car il ne fait pas partie des équipements autorisés.

Dans le détail du règlement, il est bien spécifié que "les équipements coupants, abrasifs ou qui contiennent des boucles, clips, anneaux, gonds, fermetures Éclair, vis, boulons ou matériaux rigides sont proscrits (...) D'une manière générale, toute protection qui n'est pas expressément autorisée est interdite". Le rugby étant un sport de contact, l'éventuelle protection pourrait mettre en danger la santé d'Antoine Dupont et également celui de l'adversaire. À l'heure actuelle, World Rugby et la FFR n'ont pas communiqué sur une quelconque production de masque.