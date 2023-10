Cette doublure du XV de France, plus forte qu'Antoine Dupont face à l'Afrique du Sud, est l'avenir des Bleus

Si le XV de France a été éliminé de la Coupe du monde de rugby, un joueur s'est particulièrement mis en valeur lors de la rencontre.

Sa performance est supérieure à celle de tous les joueurs de l'Afrique du Sud (ou presque). Pourtant, c'est bien la tête baissée qu'il est rentré au vestiaire. Peato Mauvaka a livré une prestation majuscule lors du quart de finale du XV de France face aux champions du monde en titre. Malgré la cruelle défaite des Bleus (28-29), le talonneur a affolé les compteurs puisque ses statistiques à la fin de la rencontre étaient tout simplement bien au-dessus de la norme à ce poste.

S'il est habituellement cantonné aux tâches de l'ombre, entre plaquages et déblayages, Peato Mauvaka a fait bien plus que ça. Le numéro 2 fut plus actif que la quasi-totalité de ses adversaires, qu'un Damian Penaud ou encore qu'un Antoine Dupont dans certains secteurs. Pour son premier quart de finale de Coupe du monde, il a épaté par sa puissance, sa mobilité et son avancée permanente, tout au long de la rencontre, ponctuée d'un essai en bout de ligne (22e).

Les chiffres en disent long : 77 mètres parcourus ballon en main, c'est (très) rare pour un talonneur. Il s'agit du deuxième total le plus élevé de la rencontre, derrière l'ailier sud-africain Cheslin Kolbe (126), et devant Damian Penaud (75). Mauvaka a aussi effectué 11 courses, ballon en main, durant lesquelles il a avancé à chaque fois, cassant même cinq plaquages.

Il s'est notamment illustré en parcourant 40m en début de match (7e), en étant à la réception d'un coup de pied d'Antoine Dupont (11e), à la conclusion d'une pénalité vite jouée par ce même Dupont (22e), en étant au relai de Charles Ollivon sur une offensive tricolore au retour des vestiaires (42e), ou encore en provoquant une pénalité (55e) et un en-avant (57e) sud-africains. Et il fut impérial dans le domaine qui est d'abord le sien, la touche : 12/12 au lancer. Cinq plaquages également à mettre à son crédit. Copie parfaite jusqu'à sa sortie (64e).

Initialement prévu comme doublure de Julien Marchand pour la Coupe du monde, le Néo-Calédonien de naissance a finalement été propulsé comme titulaire en raison de la blessure de son coéquipier, touché aux ischio-jambiers lors du match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande. Pour sa première participation à ce niveau, Peato Mauvaka a répondu présent et a confirmé les espoirs qui sont placés en lui. Il n'y a même pas eu l'ombre d'un doute sur la nouvelle hiérarchie avec Pierre Bourgarit (3e talonneur français), tant ses performances ont été essentielles pour les Bleus.

"Triste et dégouté" après l'élimination, l'international tricolore n'a cependant pas caché sa satisfaction d'avoir été sélectionné par Fabien Galthié. "Ça a été énorme pour moi", a-t-il confié, sans regrets sur le plan personnel : "J'ai fait tout ce qu'il fallait. Je me suis envoyé à fond." Les derniers chiffres parlent pour lui. Il incarne désormais la génération qui pourrait être aux commandes du XV de France lors de la Coupe du monde 2027 en Australie. Il sera alors âgé de 30 ans.