Coupe d'Europe de rugby : le programme complet de la 1ère journée des clubs français

Début de la Champions Cup ce week-end avec de nombreux clubs français qui sont à l'affiche.

Début de la Coupe d'Europe de rugby ce week-end avec de nombreuses et belles affiches qui concernent les clubs français. Pour cette saison, ils seront 8 clubs français avec Bayonne, Toulouse, Toulon, le Racing, le Stade Français, Lyon, Bordeaux et bien évidemment La Rochelle, double tenant du titre. Cette nouvelle édition de la Champions Cup inaugure, encore une fois, un tout nouveau format de compétition dont on vous explique les règles dans notre papier ci dessous.

Le programme TV complet de la 1ère journée