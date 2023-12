La Rochelle - Leinster : impuissant, le Stade Rochelais s'incline et manque son entrée en lice !

18:25 - Dulin : "On leur a permis de gagner ce match"

Homme du match malgré le revers de son équipe, Brice Dulin est revenu sur la rencontre au micro de nos confrères de France 2 : "On a manqué de réalisme et on a concédé beaucoup trop de pénalités. On a fini deux fois dans l’en-but sans marquer. On n’a pas été efficaces comme d’habitude. On le sait : notre plus gros souci, c’est nous-mêmes. Cela a encore été le cas aujourd’hui. On leur a permis de gagner ce match. Cette défaite complique la suite de la compétition. On connaît son format, c’est un sprint. Il va falloir batailler pour récupérer les points laissés en route le plus vite possible. On doit se donner l’opportunité de vivre l’aventure le plus longtemps possible."