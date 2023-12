Tous les résultats de la 2e journée de Coupe d'Europe de rugby

Bilan encore une fois très mitigé pour les clubs français lors de la 2e journée de la Champions Cup.

La deuxième journée de la Champions Cup ressemble étrangement à la première avec deux clubs français qui ont une nouvelle fois surnagé et plusieurs qui sont tombés. Commençons par les bonnes nouvelles avec une nouvelle fois le Sud Ouest à l'honneur avec les beaux succès de Toulouse et Bordeaux. En Angleterre, les Toulousains ont réalisé un véritable récital sur la pelouse des Harlequins qui avaient battu le Racing, au Racing, il y a une semaine. Au classement, le Stade Toulousain est solide leader e sa poule et peut déjà entrevoir la suite de la compétition. Même chose pour Bordeaux. Avec un Damian Penaud encore une fois en état de grâce, Bordeaux Bègles s'est largement imposé face aux Anglais de Bristol et réalise le carton plein.

En revanche, si on notera la bonne réaction du Lou, vainqueur des Bulls, La Rochelle a enchaîné une deuxième défaite en Afrique du Sud face aux Stormers, Toulon s'est une nouvelle fois incliné dans les dernières minutes sur le pelouse de Northampton, le Stade Français s'est incliné face à Leicester et le Racing n'a pas fait le poids face à la province de l'Ulster.

Les résultats :

Poule A

Saracens 55 - 36 Connacht

- 36 Connacht Bordeaux-Bègles 36 - 17 Bristol

Poule B :

Cardiff 32 - 39 Bath

Ulster 31 - 15 Racing 92

- 15 Racing 92 Harlequins 19 - 47 Stade Toulousain

Poule C :

Northampton 22 - 19 Toulon

- 19 Toulon Bayonne 11 - 12 Glasgow

Exeter 32 - 24 Munster

Poule D :