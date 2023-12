Top 14 : un choc Toulouse - Toulon, le Stade Français accueille La Rochelle... Programme complet de la 10e journée

Les clubs français sont de retour sur les pelouses de Top 14 après une parenthèse européenne de deux semaines. Plusieurs chocs sont au programme.

En point d'orgue de ce week-end de top 14, un choc entre le Stade Toulousain et le RC Toulon samedi à 21h au Stade Ernest-Wallon. Toulouse reste sur deux cartons en Coupe d'Europe contre Cardiff (52-7) et sur la pelouse des Harlequins (19-47), mais pointe à cinq points de son adversaire du soir en championnat. Une occasion de revenir à hauteur du dauphin, le RCT qui a connu un destin inverse ces dernières semaines : les Toulonnais ont perdu leurs deux rencontres européennes par une courte marge contre Exeter (18-19) et à Northampton (22-19).

La Rochelle sous pression, l'UBB sur sa lancée

Ce choc sera précédé d'une autre affiche de haut de tableau, entre le Stade Français et La Rochelle à 18h. Respectivement cinquième et neuvième, les deux formations sont dans la course pour les play-offs, mais les Rochelais vont devoir passer la vitesse supérieure, surtout après les deux revers subis en Coupe d'Europe, dont ils sont tenants du titre.

A l'inverse, l'Union Bordeaux-Bègles a parfaitement entamé sa campagne européenne avec deux larges victoires au Connacht (5-41) et contre Bristol (36-17), et voudra enchaîner lors de la réception du LOU, ce vendredi à 21h. Les Lyonnais sont douzièmes et devront réaliser un exploit pour ne pas voir le top 6 s'éloigner un peu plus.

Perpignan et Montpellier jouent gros

Avant ces chocs, la 10e journée de top 14 s'ouvrira par une rencontre entre deux équipes de bas de tableau : Perpignan, treizième, accueille Bayonne, dixième, ce vendredi à 19h. Victoire quasi-obligatoire pour l'USAP à domicile contre un concurrent direct au maintien, alors que les Perpignanais n'ont qu'une longueur d'avance sur la lanterne rouge, Montpellier. Les Bayonnais doivent se remettre de leurs émotions européennes, après leur match nul historique au Munster (17-17) et leur cruelle défaite contre les Glasgow Warriors (11-12).

Samedi à 14h, le Racing 92 reçoit Oyonnax pour conserver son fauteuil de leader. Dans le même temps, Montpellier, dernier du classement, reçoit Castres, troisième. Les Héraultais ont retrouvé le moral en Coupe d'Europe à Newcastle (19-24) et contre les Ospreys (38-5), mais ont un besoin urgent de points en championnat. Enfin, à 16h, Clermont se rend sur la pelouse de Pau, surprenant quatrième du top 14.