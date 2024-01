Coupe d'Europe de rugby : qualifiés, éliminés... Où en sont les clubs français ?

Avant la dernière journée de Champions Cup, le point sur les clubs français.

Des fortunes diverses pour les clubs français après la 3e journée de la Champions Cup. On commence d'abord par les mentions très bien et les clubs qualifiés avec l'UBB. Les Bordelais ont réalisé un nouveau festival avec sa "Patrouille de France" et ses neuf essais pour éteindre le triple champion d'Europe anglais des Saracens. Que dire de Toulouse qui a également impressionné sur la pelouse de l'Ulster avec un immense Antoine Dupont et qui réalise un 15/15 pour déjà assurer sa qualification. Troisième bonne nouvelle, la qualif du Lou. Alors que le club rhodanien est à la peine en Top 14 où il lutte pour le maintien (13e), ces derniers ont réalisé un parcours très solide et ont validé leur qualification face au Connacht.

En ballotage défavorable

Battu sur sa pelouse par les Irlandais du Munster, le RCT a besoin d'un véritable exploit sur la pelouse de Glasgow pour tenter de rallier les huitièmes de finale de la Champions Cup. Mais les Toulonnais doivent également compter dans le même temps sur une défaite ou un nul de Bayonne à domicile contre Exeter qui vise également la qualification. Vainqueur de Leicester, La Rochelle va mieux, mais les Maritimes ne devront pas perdre à Sale, dans la banlieue de Manchester, lors de la quatrième journée.

Ils sont quasiment éliminés

Humilié par le Leinster, le Stade Français est quasiment éliminé de la Champions Cup. Les Parisiens doivent s'imposer aux Stormers sud-africains pour espérer une éventuelle qualification. Le Racing 92, qui a fait de la Champions Cup un objectif, est très mal embarqué avec une troisième défaite en trois matchs face aux Anglais de Bath. L'objectif est de faire un carton plein face aux Gallois de Cardiff et faire mieux que l'Ulster qui se déplace chez les Harlequins.

Pour rappel, à l'issue de la phase de poules, les quatre clubs les mieux classés de chaque poule seront qualifiés pour les huitièmes de finale, et les clubs qui termineront à la cinquième place seront reversés, eux, en huitièmes de finale de Challenge Cup