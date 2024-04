Coupe d'Europe de rugby : les affiches des huitièmes de finale et le programme

Les cinq clubs français qualifiés pour les phases finales de la Champions Cup jouent leur huitièmes de finale ce week-end

Place à la phase finale de la Champions Cup ! Pour cette édition 2024 de la coupe d'Europe de rugby, cinq clubs français verront les huitièmes de finale. C'est le LOU qui ouvrira le bal pour les formations du Top 14, dans un déplacement difficile en Afrique du Sud contre les Bulls samedi 6 avril à 13h. Suivra ensuite le double champion en titre La Rochelle, qui ira également dans l'hémisphère sud pour affronter les Stormers à 16h. Les deux clubs devront faire mentir les statistiques puisqu'aucune équipe française n'a réussi cette saison à s'imposer en Afrique du Sud. Enfin deux clubs hexagonaux auront le privilège de recevoir durant ces huitièmes de finale. Il s'agit de l'UBB face aux Saracens, et du Stade toulousain, qui accueillera le Racing 92 dans un duel 100 % français.

Pour rappel, l'organisation de la Champions Cup inaugure cette année un nouveau système de tirage au sort pour les phases finales. Les seize qualifiés sont en effet classés de 1 à 16 en fonction de leurs résultats en phase de groupe, puis le 1er affronte le 16e, le 2e le 15e, et ainsi de suite. Avec ce format, deux équipes s'étant rencontrées en groupe peuvent s'affronter de nouveau dès les huitièmes de finale, contrairement à l'ancien format. Conséquence directe de ce nouveau système, il n'y aura pas de troisième finale consécutive entre La Rochelle et le Leinster. Les deux formations pourraient en effet s'affronter dès les quarts de finale, en cas de victoire du Stade rochelais contre les Stormers et du Leinster contre Leicester.

Le calendrier des huitièmes de finale

Vendredi 5 avril

21h : Harlequins - Glasgow Warriors

Samedi 6 avril

13h30 : Vodacom Bulls - Lyon OU

16 h : Exeter Chiefs - Bath

16 : DHL Stormers - Stade rochelais

18h30 : Union Bordeaux-Bègles - Saracens

21h : Leinster - Leicester Tigers

Dimanche 7 avril

13h30 : Northampton Saints - Munster

16h : Stade toulousain - Racing 92

Le tableau complet de la Champions Cup

Huitièmes de finale (5, 6 et 7 avril)

A. Stade toulousain (1) - Racing 92 (16)

C. Northampton Saints (3) - Munster (14)

D. Union Bordeaux-Bègles (4) - Saracens (13)

H. Exeter Chiefs (8) - Bath (9)

Quarts de finale (12, 13 et 14 avril)

1. Vainqueur 8e de finale A vs vainqueur 8e de finale H

4. Vainqueur 8e de finale D vs vainqueur 8e de finale E

Demi-finales (entre le 3 et le 5 mai)

Vainqueur du quart 1 vs vainqueur du quart 4

Vainqueur du quart 2 vs vainqueur du quart 3

Finale

le 25 mai