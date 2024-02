Fabien Galthié vante un "contenu parfait" du XV de France contre l'Ecosse

Le sélectionneur des Bleus a (presque) fait fi des difficultés rencontrées par son équipe lors de la 2e journée du Tournoi des 6 Nations.

Les Bleus ont eu (très) chaud en Ecosse. Une semaine après la claque reçue contre l'Irlande en ouverture du Tournoi des 6 Nations (17-38), le XV de France se devait de réagir. Chose faite (16-20) dans un Murrayfield où une importante colonie de Français avait pris place. Pourtant, les hommes de Fabien Galthié ont souffert, n'apparaissant jamais comme maîtres de leur rugby et capables de bousculer une équipe d'Ecosse bien en place, dans la foulée de son succès au Pays de Galles (26-27).

Qu'importe. Aux yeux du sélectionneur, "le contenu était parfait." Devant la presse, le boss des Bleus ne s'est pas étalé sur les difficultés connues par son équipe tout au long de la rencontre. "Le contenu, quand vous gagnez en Ecosse avec quatre points d'écart, moi, ça me va", a-t-il simplement commenté, ajoutant : "vu le niveau de l'équipe écossaise, ça me va. Vu le contexte, c'est parfait." Dans un discours toujours très lisse, Fabien Galthié a estimé que ses joueurs "ne sont pas là pour faire des démonstrations : on est là pour gagner des matchs."

Si "le contenu est formidable", le sélectionneur a tout de même brièvement évoqué "les problèmes sur la conquête en touche, sur les ballons hauts." C'est peu dire. Deux touches perdues sur dix lancers, des ballons captés difficilement ou cafouillés… Une nouvelle fois, les Tricolores n'ont pas brillé dans ce secteur. Quant au jeu au pied, Matthieu Jalibert a régulièrement été bousculé. Il n'empêche, "c'est une formidable victoire", un "grand bonheur", une "grande joie".

Un discours plein de satisfaction en dépit des difficultés, corroboré par celui du capitaine, Grégory Alldritt. Le troisième ligne, sorti sur blessure - sans gravité : "c'est la peau qui est ouverte, quelques points et il faut laisser cicatriser"-, a estimé que ce succès à Edimbourg fut "une de mes plus belles victoires avec le XV de France."