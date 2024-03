Lors du dernier match entre les deux équipes, le 12 novembre dernier, le RC Toulon a maté le Racing 92 au bout d'une belle empoignade au cours de laquelle chacun aura inscrit 4 essais. Les Varois ont su commencer forts et faire l'écart avant de juguler la réaction d'orgueil de Franciliens, portés par le doublé d’Arundell mais qui se sont réveillés trop tard (31-27).

Le Racing 92 et le RC Toulon se retrouvent face à face pour la 47ème fois depuis 2000-2001. Pour l’heure, le bilan est presque à l'équilibre avec 23 victoires pour les Varois contre 22 aux Franciliens, pour un nul.

La semaine dernière, le Racing 92 a échoué sur la pelouse de l'UBB (5-21). Après un premier acte stérile, les Franciliens ont cédé à deux reprises face à Depoortere et n'ont réussi à marquer qu'à la sirène grâce à Klemenczak. Insuffisant pour espérer mieux.

Pierre Mignoni a largement régénéré son XV de départ avec huit changements pour se rendre à Nanterre . Devaux prend place sur la gauche de la première ligne quand Halagahu intègre la deuxième ligne à côté de Ribbans. Isa est l'unique joueur conservé en troisième ligne où il jouera avec Tolofua et Coulon. Danglot est, lui, titularisé en charnière à côté d’Hervé. La paire de centre est également bouleversée avec l'association de Smaili et Tuicuvu. Enfin, retour de Villière sur l'aile gauche.

20:15 - Le XV de départ du Racing 92

Pour affronter le RC Toulon, Stuart Lancaster a opéré sept changements par rapport au XV qui avait démarré à Bordeaux la semaine dernière. En première ligne, Gomes Sa remplace Nyakane au poste de pilier droit. En deuxième ligne, Sanconnie sera accompagné de Palu, plutôt que Rowlands. En troisième ligne, Baudonne est le seul conserver et sera associé à Diallo et Kamikamica. Révolution en charnière avec la paire Le Bail-Tedder pour animer une ligne de trois-quarts renouvelée à moitié avec la titularisation de Klemenczak au centre à côté du capitaine Chavancy et le positionnement de Wade sur l'aile droite. Spring, lui, recule à l'arrière après un essai à l'ouverture.