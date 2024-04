Toulouse - Racing : heure, chaîne TV... Les infos du match

Ce dimanche 7 avril le Stade toulousain reçoit le Racing 92 en huitième de finale de Champions Cup.

Le rencontre entre le Stade toulousain et le Racing 92 en huitième de finale de la Champions Cup aura des allures d'affiche de Top 14. Programmé ce dimanche 6 avril à 16h, le choc entre les deux formations françaises se jouera à Toulouse, au stade Ernest Wallon. Les coéquipiers d'Antoine Dupont sont sortis des phases de groupes avec le meilleur bilan, et a récupéré la tête de série numéro une qui lui assure de jouer à domicile jusqu'en demi finale. En face, le Racing a connu un parcours compliqué, ne s'imposant que lors de la dernière journée contre Cardiff. Le club francilien se retrouve donc logiquement avec la seizième et dernière place qualificative.

Toulouse devra faire sans son arrière international Thomas Ramos, victime d'une commotion à la crête iliaque il y a dix jours contre Bordeaux Bègles. Il sera remplacé par l'Ecossais Blair Kinghorn. Dans le reste de la composition du Stade toulousain, la charnière Dupont-Ntamack est à nouveau titulaire, tandis que Peato Mauvaka a été préféré à Julien Marchand au poste de talonneur. En face, le Racing devra faire sans son demi de mêlée international Nolann Le Garrec. Le Breton n'est pas apte à reprendre après la commotion cérébrale qui l'a obligée à quitter le terrain le week-end dernier contre Clermont. Il sera remplacé par Clovis Le Bail. Touché aux ischio-jambiers, Camille Chat sera également absent dimanche à Ernest Wallon, contrairement à Siya Kolisi qui revient de blessure.

A quelle heure à lieu le match Stade toulousain - Racing 92 ?

L'affiche de Champions Cup entre le Stade toulousain et le Racing 92 se tiendra dimanche 7 avril 2024 à 16h, au stade Ernest Wallon de Toulouse.

Où est diffusé la rencontre ?

La rencontre Stade Toulousain - Racing 92 est diffusée en direct sur deux chaines : en clair sur France 2 ainsi que sur Bein Sport.