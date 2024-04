Bordeaux Bègles - Saracens : heure, chaîne TV... Les infos du match

L'Union Bordeaux Bègles reçoit ce samedi 6 avril les Saracens pour le compte des huitièmes de finale de la Champions Cup.

Premier de son groupe en phase de poules, l'Union Bordeaux Bègles reçoit ce samedi 6 avril les Saracens. Particularité du nouveau format de tirage au sort des phases finales, les deux équipes se sont déjà rencontrées cette saison en Champions Cup, durant la phase de groupes. Les coéquipiers de Matthieu Jalibert avaient alors largement dominé les Anglais, inscrivant neuf essais contre deux, pour un score final de 55 à 15. Ce premier match entre les deux formations pourrait donc donner un certain avantage psychologique à l'UBB, qui aura l'avantage de jouer ce huitième de finale à domicile, au stade Jacques Chaban-Delmas.

Actuel sixième de Top 14, Bordeaux espère pouvoir s'appuyer sur ses internationaux français Damian Penaud, Matthieu Jalibert, Nicolas Depoortere ou bien Louis Bielle-Biarrey pour dominer les Saracens. En face, les Anglais sont de retour parmi les bonnes équipes du championnat anglais, après une période difficile ces dernières années. Champions l'an passé, il sont actuellement 3e du championnat. Il faudra pour les joueurs de Yannick Bru faire attention aux nombreux internationaux anglais des Saracens, et notamment Owen Farrel et Maro Itoje, qui sortent d'un tournoi des Six Nations plutôt satisfaisant avec le XV de la Rose, et notamment une victoire contre l'Irlande.

A quelle heure à lieu le match UBB-Saracens ?

L'affiche de Champions Cup entre l'Union Bordeaux-Bègles et les Saracens se tiendra samedi 6 avril 2024 à 18h30, au stade Jacques Chaban-Delmas de Bordeaux.

Où est diffusé la rencontre ?

La rencontre UBB-Saracens est diffusée en direct et en exclusivité sur Bein Sport.