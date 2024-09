TOP 14. Toulouse - La Rochelle : le mystère plane autour de Dupont

En clôture de la 2e journée de Top 14, ce dimanche 15 septembre, le Stade Toulousain reçoit le Stade Rochelais pour une revanche de la dernière demi-finale du championnat.

Tout juste une saison relancée, et déjà la crème de la crème à Ernest-Wallon. Ce dimanche 15 septembre, en clôture de la 2e journée, le Top 14 réunit les deux meilleurs clubs de ces dernières années : Toulouse et La Rochelle. Au fil des derniers exercices, une véritable rivalité s'est installée entre les bandes de Mola et d'O'Gara. Il y a désormais trois mois, les Rouge et Noir, du côté de Bordeaux, ont mis fin au rêve de Brennus des Maritimes en demi-finale du championnat de France (39-23). Une rencontre âpre, où Atonio et Wardi avaient été expulsés. Depuis 2018, d'une manière assez inattendue, les affrontements ont largement tourné en faveur des Haut-Garonnais : 15 succès, 1 nul, pour seulement 3 défaites.

Pour ce choc Toulouse et La Rochelle, les champions de France et d'Europe en titre ne pourront toujours pas compter sur leur étoile Antoine Dupont. Le champion olympique avec l'équipe de France de rugby à 7 a été aperçu lors d'un entraînement collectif en milieu de semaine, alors qu'il était censé être encore en vacances. Le staff toulousain ne l'a pas empêché de participer à la séance, mais il est reparti, ce week-end, prendre du repos alors qu'il a fini sa saison bien plus tard que ses partenaires.

En revanche, les équipiers de Julien Marchand s'apprêtent à faire de la place à un revenant : Anthony Jelonch. Le troisième ligne, international français, est remis de sa rupture d'un ligament croisé d'un genou. Un retour de taille !

Pour La Rochelle, la victoire face à Toulon en ce début de saison n'a pas été obtenue sans casse. Victime d'une commotion lors d'un choc brutal face à Charles Ollivon, Jonathan Danty est contraint de déclarer forfait. Touché à un mollet, le maître à jouer All Black Kerr-Barlow doit aussi renoncer. Deux gros coups durs qui s'ajoutent à une longue liste de blessés si l'on pense aux internationaux français Brice Dulin (mollet) et Uini Atonio (mollet).

Dans le cadre de cette 2e journée de championnat, le Top 14 offre un choc cinq étoiles : Toulouse - La Rochelle. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h05.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Top 14, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Toulouse - La Rochelle. Cette affiche sera diffusée par la groupe Canal. Vous devrez donc vous brancher sur Canal+ pour en profiter.

Pour suivre Toulouse - La Rochelle en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de rejoindre Canal +.

Le XV de départ du Stade Toulousain : 15. Ramos ; 14. Kinghorn, 13. Barassi, 12. Ahki, 11. Lebel ; 10. Ntamack, 9. Graou ; 7. Willis, 8. Roumat, 6. Cros ; 5. Flament, 4. Brennan ; 3. Aldegheri, 2. Marchand (cap.), 1. Neti.

Le XV de départ du Stade Rochelais : 15. Hastoy ; 14. Nowell, 13. Thomas, 12. Seuteni, 11. Leyds ; 10. West, 9. Berjon ; 7. Haddad, 8. Alldritt (cap.), 6. Cancoriet ; 5. Douglas, 4. Lavault ; 3. Colombe, 2. Lespiaucq, 1. Wardi.