Top 14. Racing - Toulouse : rebondir et briser la mauvaise série

Le Racing 92 reste sur six défaites consécutives face au Stade Toulousain en Top 14. Ce samedi les Parisiens espèrent mettre fin à cette mauvaise série en défiant le champion de France, plus fort que jamais.

La large défaite de la semaine passée subie par les Racingmen face au Stade Français (24-40) a laissé des traces au sein de l'effectif des Ciel et Blanc. Les nombreuses absences des internationaux n'expliquent pas tout et le débâcle dans le derby est la cinquième revers de la saison en Top 14. La réception ce samedi de champion de France, le Stade Toulousain à Créteil, sera l'occasion pour les hommes de Stuart Lancaster de montrer un visage plus conquérant et rebondir devant son public malgré une opposition qui s'annonce rude face à une équipe en confiance. Mais un rebond est plus qu'espéré pour une équipe qui connaît un début de saison assez moyen où les nombreux turnovers n'ont pas aidé l'équipe à se stabiliser.

Le Racing a besoin de plus de leaders

Pour Cameron Woki, le troisième ligne et international Français c'est avant tout une question de mental et de leardship "C'est à nous de montrer la voie de part nos qualités et notre statut. On est l'avenir du club, après tout. Ce qui est dur, c'est que contre le Stade français, on a pris beaucoup de points en quelques minutes et que petit à petit, on a perdu les joueurs les uns après les autres...La question, ce n'est donc ni le plan de jeu, ni Stuart Lancaster. Nous sommes les seuls à avoir notre mot à dire sur le terrain et dans le derby francilien, on aurait du montrer un tout autre visage". Frédéric Michalak l'adjoint de Lancaster abonde dans le sens du joueur "C'est mental. Il faut assumer certaines périodes des matches. On voit encore trop de joueurs qui, sur leur langage corporel, lâchent un peu vite."

Mais Woki a aussi tenu à préciser que les matches à Créteil ne donnent pas forcément un avantage particulier à ses coéquipiers et que cela pèse dans le rendement et dans le bilan "Le changement de stade, il est compliqué. On a l'impression de jouer à l'extérieur tout le temps. Mais ce sera bientôt fini. Il n'y a plus que deux matchs à jouer à Créteil et on rentrera chez nous, à Paris-La Défense-Arena. Attention, ce n'est ni un handicap ni une excuse. Mais on manque un peu de stabilité en termes de matchs à domicile. Ce n'est pas le mieux, pour nous."

Dupont et Roumat ménagés

Du côté de Toulouse, les internationaux Ramos, Cros et Marchand ont décidé d'enchaîner après la tournée d'automne. Ils étaient à l'entraînement toute la semaine et devront être titularisés. Les autres cadres comme Dupont, Mauvaka, Flament, Meafou, Roumat, Mallia et Kinghorn ont tous été ménagés et ne font pas partie du déplacement à Créteil. A noter que l'ailier de La Rochelle, Teddy Thomas rejoindra les rouge et noir la saison prochaine. Il aurait donné son accord à Ugo Mola il y a quelques jours et suivra le chemin de son partenaire en club George-Henri Colombe.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre le Racing 92 et Toulouse qui sera dirigée par Mr. Adrien Descottes aura lieu ce samedi à 14h30 au stade Dominique Duvauchelle à Créteil.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Racing 92-Toulouse ?

Cette rencontre de la 11ème journée du Top 14 sera retransmise en direct et en exclusivité sur Canal Plus.

Quelle diffusion streaming pour ce match?

Pour visionner le match en streaming, vous pouvez se connecter sur la plateforme MyCanal.

Les compositions possibles



Le XV de départ de Racing 92 : 15. Tedder ; 14. Taofifeuna, 13. Fickou (cap.), 12. Tuisova, 11. Habosi ; 10. Lancaster, 9. Le Garrec ; 8. Dayimani, 7. Zinzen, 6. Woki ; 5. Rowlands, 4. Kpoku ; 3. Sordoni, 2. Kaitu'u, 1. Gogichashvili.



Le XV de départ du Stade Toulousain : 15. Ramos ; 14. Delibes, 13. Barassi, 12. Chocobares, 11. Lebel ; 10. N'tamack, 9. Graou ; 8. Willis (cap.), 7. Banos, 6. Cros ; 5. Vergé, 4. Jelonch ; 3. Aldegheri, 2. Marchand, 1. Ainu'u.

Les différentes côtes

Le Racing qui joue à domicile est légèrement favori face à Toulouse pour ce choc de la 11ème journée.

Unibet : Racing 1,73 / Nul 20,50 / Toulouse 2,03.



Bwin: Racing 1,57 / Nul 17,00 / Toulouse 20,00.



Parions Sports : Racing 1,85 / Nul 25,00 / Toulouse 1,85.