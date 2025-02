RUGBY. Angleterre - France : à l'issue d'un Crunch explosif, les Bleus subissent un terrible revers, le résumé du match

19:50 - Le résumé du match

La France s'incline pour un petit point sur la pelouse de l'Angleterre (25-26). Les Bleus font une entame convaincante mais la maladresse offensive est au rendez-vous et laisse les Anglais dans le coup malgré une grosse domination française. Penaud, Dupont ou encore Bielle-Biarrey ont des opportunités de faire sauter le verrou anglais mais commettent alors des en-avant très frustrants. À la demi-heure de jeu, les Français vont enfin être récompensés grâce à leur duo de feu. Penaud lance Bielle-Biarrey qui convertit enfin la large domination du XV de France. Mais la réaction anglaise est presque instantanée. Lawrence marque aussi un essai après un décalage (35'). La deuxième période a la même physionomie que la première. Les Tricolores manquent encore terriblement d'adresse lorsqu'il s'agit de capter le ballon. Il faut alors une pénalité pour permettre aux Français de repasser devant grâce à la précision de Ramos (49'). Mais le XV de la Rose a des ressources et Freeman inscrit le deuxième essai anglais du soir après avoir remporté son duel aérien avec Bielle-Biarrey (57'). Heureusement pour la France, Smith manque la transformation et permet aux Bleus de rester devant. Et après Bielle-Biarrey en première période, c'est Penaud qui va ajouter son nom au tableau d'affichage (60'). À dix minutes de la fin, les Anglais vont être récompensés et prendre l'avantage pour la première fois du soir grâce à un essai tout en puissance de Baxter transformé par Fin Smith (72'). Les Bleus remettent alors de l'intensité et à l'issue d'un long contre, Bielle-Biarrey y va de son doublé et soulage encore les Français (75'). Dans un Crunch au scénario dingue, les Anglais vont finalement avoir le dernier mot après l'essai de Daly dans les derniers instants. Fin Smith transforme et donne la victoire aux Anglais sur le gong (80'). La France va devoir se relever pour espérer encore gagner le tournoi des 6 Nations.