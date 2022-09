Federer - Nadal : heure, chaîne TV... Comment suivre les adieux du Suisse en direct ?

FEDERER-NADAL. Tous les regards se tournent vers Londres. Vendredi 23 septembre, les deux monstres du tennis mondial, Roger Federer et Rafael Nadal, disputent ce qui sera l'ultime match de la carrière du Suisse. Où le regarder ? À quelle heure ? On fait le point.

[Mis à jour le 23 septembre 2022 à 21h00] Federer et Nadal, côte à côte pour un double qui s'annonce historique. L'affiche de la Laver Cup, vendredi 23 septembre 2022, a de quoi enthousiasmer même les plus réticents. Mais ce n'est pas tout ! Outre le fait que deux monstres du tennis s'apprêtent à jouer un match ensemble, il s'agira surtout de la dernière rencontre de sa carrière pour le Suisse Roger Federer qui prendra sa retraite dans la foulée. L'ambiance s'annonce électrique à Londres.

Question : où regarder Federer et Nadal ? Quid de l'heure ? Si le match est disponible sur les antennes de beIn Sports, il sera également commenté dans notre live. Quant à l'horaire du match Federer-Nadal vs Sock-Tiafoe, il dépend avant tout de l'heure à laquelle se conclura la rencontre précédente qui a débuté vers 20h. Pour avoir tout de même un ordre d'idée, un début de match vers 22 heures est envisageable.

Le dernier match de Federer, "un moment très triste", pour Nadal

Il y a cinq ans, les images du double Federer-Nadal étaient particulièrement grandioses, ce vendredi 23 septembre 2022, elles entreront carrément dans l'Histoire. Roger Federer, 41 ans, jouera donc son ultime match aux côtés de celui qui fut sa bête noire, mais qui est depuis devenu un ami : l'Espagnol Rafael Nadal, 36 ans. Face à eux, les Américains Jack Sock et Frances Tiafoe. Interrogé sur le dernier match du Suisse, Rafael Nadal n'a pas caché ses émotions. "C'est un moment très triste", a confié l'Espagnol au micro d'Eurosport jeudi. Et de poursuivre, fataliste : "Mais c'est comme ça. C'est la vie et la seule chose que je lui souhaite, c'est beaucoup de bonheur. Vraiment, tout le bonheur du monde dans toutes les choses qu'il fera."

Écrin de la der des ders de Roger Federer, l'O2 Arena de Londres accueillera la rencontre ce vendredi 23 septembre à partir de 21h30/22h environ (voire plus tard dans le cas où le match précédent jouerait les prolongations). Si on est loin d'un match de Grand Chelem, la pression devrait tout de même être au rendez-vous sur le court. "Honnêtement, ça va être compliqué à gérer", a avoué Rafael Nadal, tandis que Roger Federer confiait, jeudi, ne pas savoir "si [il sera] capable de tout gérer". Et Rafael Nadal d'ajouter : "On verra comment les choses évoluent, mais j'espère l'aider d'une manière ou d'une autre pour faire de cette dernière un moment spécial."

Jack Sock et Frances Tiafoe auront donc l'honneur d'affronter Roger Federer et Rafael Nadal. Interrogé en conférence de presse le premier nommé a indiqué espérer ne pas gâcher la fête du Suisse. "De toute évidence, ce sera une soirée plus qu'iconique. Je suis heureux de jouer ce match avec mon ami Foe, à mes côtés. Nous allons profiter de ce moment, mais nous n'allons pas nous retenir. Désolé, Roger. Je ne veux pas gâcher la soirée ", a-t-il lâché.

À quelle heure suivre le double de Federer et Nadal ?

L'heure exacte du match entre Roger Federer et Rafael Nadal face à Jack Sock et Frances Tiafoe dépend de la fin du match de simple entre Andy Murray et Alex de Minaur qui a débuté à 20h. La rencontre pourrait donc commencer aux alentours de 22h.

Sur quelle chaîne suivre le match de Federer-Nadal ?

Le match de double de la Laver Cup et toute la Laver Cup sera à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de beIN Sports.