Simon - Fritz : heure, chaîne TV... Comment suivre le match en direct ?

Après sa belle victoire face à Andy Murray, Gilles Simon joue son deuxième tour à Paris face à l'Américain Taylor Fritz.

Un dernier match avant la retraite ? Pour le dernier tournoi de sa carrière, Gilles Simon a fait le show lors du premier tour face à Andy Murray pour s'offrir une chance supplémentaire de jouer un match ATP. Ce mercredi 2 novembre, c'est désormais l'Américain Taylor Fritz qui va tenter d'envoyer à la retraite "Gilou". Pour suivre cette rencontre, il faudra se brancher sur les antennes d'Eurosport 1, diffuseur officiel du tournoi de Paris-Bercy aux alentours de 17h10 pour la fin de la session journée.

Interrogé en conférence de presse après sa victoire face à Murray sur son envie de départ à la retraite, l'ancien vainqueur de la Coupe Davis ne cache pas son impatience. "J'aurais été bien si ça s'était arrêté ce soir (lundi NDLR), parce que j'ai toujours cette inquiétude d'être au niveau du prochain match, mais on verra. C'est dans deux jours (ce mercredi NDLR) (...) Je vais essayer de bien récupérer, de bien gérer ma journée, le temps que j'aurai jusqu'au prochain tour. J'ai toujours beaucoup de sentiments contradictoires qui se bousculent. J'ai envie de gagner, bien sûr, mais il y a une partie de moi qui est impatiente d'arrêter, parce que c'est vraiment très dur. J'essaye de ne pas trop y penser. Je vais faire comme j'ai fait toute ma vie. J'ai un match dans deux jours, je suis dans tel état, j'ai 48 heures pour récupérer et faire du mieux possible. Quand je suis concentré là-dessus, ça me permet d'oublier le reste."