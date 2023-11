Djokovic - Sinner : l'espoir italien défie le n°1 mondial ! Heure, pronos, diffusion... Les infos du choc

Certain de terminer l'année n°1 mondial après sa victoire dimanche contre Holger Rune, Novak Djokovic défie ce mardi soir aux ATP Finals l'espoir local, Jannik Sinner. Le vainqueur du choc sera assuré de voir les demi-finales du Masters.

Quel choc au programme pour terminer cette troisième journée des Nitto ATP Finals ! Après une première affiche en simple opposant Stefanos Tsitsipas à Holger Rune plus tôt ce mardi, l'espoir du tennis italien Jannik Sinner va défier le Serbe assuré de terminer la saison n°1 mondial, Novak Djokovic. Alors que les deux hommes ont respectivement remporté leur premier match contre Stefanos Tsitsipas (6/4 6/4) pour le Transalpin et Holger Rune (7/6 6/7 6/3) pour le Serbe, le vainqueur de cette affiche de gala ce soir sera déjà qualifié pour les demi-finales des Masters où il affrontera un des quatre joueurs du Groupe Vert (Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz ou Andrey Rublev). Une superbe confrontation à suivre au Pala Alpitour de Turin qui sera dirigée par la Française Aurélie Tourte.

Pour son deuxième match dans ce tournoi opposant les huit meilleurs joueurs de la saison, l'attitude de Novak Djokovic sera observée. En effet, lors de son premier match face à Holger Rune, le Serbe s'est énervé après la perte du deuxième set avant de briser deux raquettes pour évacuer sa frustration. Un comportement dont Nole s'est justifié en conférence de presse : "Certains disent que je fais ça de façon pragmatique, que cela me permet de relâcher la tension et la frustration pour mieux repartir. C'était peut-être le cas. Mais je n'encourage personne à agir de la sorte. Je ne suis pas content de l'avoir fait, mais je l'ai fait et j'en prends la responsabilité. Oui, parfois, dans le passé, je l'ai fait et ça m'a permis de me libérer. Mais je pense qu'il y a des façons plus intelligentes de se libérer de la tension que casser une raquette."

De son côté, Jannik Sinner s'est facilement imposé en deux manches contre le Grec Tsitsipas (6/4 6/4) avec un public chaud, acquis à sa cause. Après sa victoire, le local est revenu sur l'ambiance durant la rencontre : "C'est sympa. Cela veut dire que les gens aiment le tennis, pas seulement moi. Le tennis devient très populaire en Italie. Avant, c'était comme s'il n'y avait qu'un seul sport. Mais le tennis progresse vite et c'est bien de faire partie de tout ça. C'était très, très sympa. C'est un plaisir immense de jouer ici, à Turin, en Italie. Bien sûr, il y a un peu de pression, mais je l'ai bien gérée. Et j'ai bien joué, ce qui est le plus important. C'était comme au foot. En plus, en indoor ça résonne bien. C'est sympa. Cela veut probablement dire que les gens en ont quelque chose à faire de moi."

À quelle heure débute le match entre Novak Djokovic et Jannik Sinner ?

Le deuxième match de poules des ATP Finals opposant le n°1 mondial Novak Djokovic à l'espoir transalpin Jannik Sinner va débuter ce mardi 14 novembre à 21h00 au Pala Alpitour de Turin (Italie). La Française Aurélie Tourte sera l'arbitre du choc.

Sur quelle chaîne regarder Djokovic - Sinner ?

Détenteur des droits TV du Nitto ATP Finals opposant les huit meilleurs joueurs de la saison, Eurosport 1 diffusera l'affiche entre Novak Djokovic et Jannik Sinner.

Si vous souhaitez regarder la confrontation des ATP Finals opposant Jannik Sinner au n°1 mondial Novak Djokovic ce mardi soir sur votre ordinateur, téléphone portable ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur Eurosport ou MyCanal.

Quels sont les pronostics de Djokovic - Sinner ?

Quel est le classement des ATP Finals ?

Alors que les premiers matchs de poules se sont déjà déroulés, voici le classement des groupes rouge et vert du Nitto ATP Finals :

Groupe Rouge :

J.Sinner : 1 point (2-0) N.Djokovic : 1 point (2-1) H.Rune : 0 point (1-2) S.Tsitsipas : 0 point (0-2)

