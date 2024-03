Rublev disqualifié après avoir insulté un juge en plein match, les images

Le Russe Andrey Rublev a été disqualifié en demi-finale du tournoi de Dubai.

On connait son sang chaud, Andrey Rublev a dépassé la limite à l'occasion de la demi-finale du tournoi 500 de Dubai ce vendredi 1er mars. Face au Kazakh Alexandre Bublik, pas le plus calme non plus sur un terrain, le Russe a accusé de "fucking moron" (selon certaines images et rapports de personnes sur place) un juge de ligne après que ce dernier ne donne pas une balle faute.

En Russe dans le texte, le joueur pensait peut être que l'insulte allait passer inaperçu mais pas de chance, le juge de ligne parle couramment le Russe et a rapporté à l'arbitre qui a convoqué l'intendant principal qui a annoncé sa disqualification après avoir demandé au dernier vainqueur du Tournoi de Monte Carlo s'il avait bien tenu les propos relevés. Rublev et Bublik en était à la fin du 3ème set (7-6, 6-7, 6-5).