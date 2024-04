Nadal encore blessé et absent six semaines ? Sa participation à Roland Garros déjà compromise

L'Espagnol Rafael Nadal pourrait ne pas pouvoir participer à Roland Garros en raison d'une nouvelle blessure au dos.

Alors que Rafael Nadal et son clan n'ont pas encore officialisé le forfait du Majorquin pour le Masters 1000 de Monte-Carlo, il pourrait rater bien plus que le tournoi de reprise sur terre battue selon la presse espagnole. En effet, le quotidien catalan Sport a annoncé ce jeudi 4 avril que le joueur aux 14 titres à Roland Garros ne s'était pas remis de sa blessure au dos, qui l'avait empêché de participer aux tournois d'Indian Wells et de Miami il y a quelques semaines. Selon les informations du journal, l'Espagnol pourrait même être éloigné des courts pour encore six semaines. Cette blessure signifierait donc son forfait pour Monte-Carlo, mais également pour les deux tournois espagnols sur terre battue de Barcelone et de Madrid. Toujours selon Sport, le Majorquin espère pouvoir revenir pour le master 1000 de Rome, programmé entre le 6 et le 19 mai.

Depuis quelques jours, la rumeur du forfait de Rafael Nadal pour Monte-Carlo courait déjà. L'Espagnol n'était en effet toujours pas arrivé sur le Rocher, alors que le tournoi commence ce dimanche 7 avril. Après avoir régulièrement montré sa récupération sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, Nadal avait également arrêté de publier. Il avait également montré de la réserve quand à son retour, lors d'un événement organisé par sa fondation, déclarant "je vais faire de mon mieux pour essayer de commencer la saison sur terre battue, ce qui est mon objectif, mais je ne veux pas me prononcer sur mon retour parce que ces derniers temps, il m'est devenu difficile de faire des prédictions".

A moins de deux mois du tournoi du grand chelem de Roland Garros, la participation de Rafael Nadal semble donc compromise. Alors que cette saison 2024 devrait être la dernière de sa carrière, celui qui a remporté 22 titres du grand chelem dont 14 Porte d'Auteuil n'a plus participé à un match officiel depuis le 5 janvier et son quart de finale à Brisbane.