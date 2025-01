Monfils - Shelton : heure du match, spectacle assuré, "La Monf" vers de nouveaux sommets ?

Ce lundi matin, Gaël Monfils affronte le fantasque américain Ben Shelton en huitièmes de finale de l'Open d'Australie. Une opposition entre deux joueurs qui s'annonce spectaculaire.

Une affiche dont les fans de tennis ont hâte. Ce lundi matin, Gaël Monfils sera de retour sur les courts de l'Open d'Australie après avoir sorti le n°4 mondial, Taylor Fritz au tour précédent. Il affrontera un autre américain, Ben Shelton qui s'est défait de Lorenzo Musetti. En battant Fritz, le Français est devenu le plus vieux joueur à battre un Top 5 à l'Open d'Australie. Alors qu'atteindre la deuxième semaine d'un Grand Chelem est un exploit rare à 38 ans, réalisé par seulement onze joueurs, Gaël Monfils est conscient qu'il devra utiliser son expérience et sa science du jeu pour l'emporter: " Je pense que je suis le meilleur athlète de 38 ans sur le Tour, ça c'est sûr (sourire). C'est juste ma victoire. Le reste du circuit, je ne m'en préoccupe pas trop. J'étais évidemment un meilleur joueur à mon 'prime', mais en l'état actuel, j'ai plus d'expérience et je peux m'ajuster. Par exemple aujourd'hui, je savais comment ralentir parfois l'échange, changer les rythmes, je me sentais bien, je bougeais bien et j'ai pu tenir cela longtemps sur le match ".

À Melbourne, "La Monf" ne compte pas s'arrêter en chemin et vise un troisième quart de finale : Un objectif réalisable lorsque l'on s'aperçoit que Ben Shelton présente un mauvais bilan de 6 victoires et 7 défaites face aux joueurs tricolores sur le circuit.

L'Américain fan de Monfils !

Un match haut en couleurs entre deux joueurs qui ne se sont jamais affrontés. Nul doute qu'elle s'annonce prometteuse avec de superbes points et des highlights à venir. En conférence de presse, Ben Shelton n'a pas caché qu'il s'attendait à de jolis coups de la part de "La Monf" : "Il y a une compilation de highlights que tout le monde a dû voir sur YouTube, c'est dingue. Pour moi, c'est une des meilleures de tous les temps. C'est Gaël dans toute sa dimension athlétique. À un moment, à Roland-Garros, je crois, il plonge sur un lob et il finit par gagner le point. C'était fou. Pour moi, si on doit dire qui a les meilleurs highlights, en comptant le basket, la NFL... Si on doit en choisir un, c'est Gaël Monfils. Avec Gaël, dès qu'il est sur le court, on sait que ça va arriver. Mais je ne compte pas rester spectateur. Je sais que les fans vont se régaler. C'est pour ça que je kiffe les Grands Chelems. J'ai l'impression que, quel que soit le court ou votre adversaire, tout peut devenir dingue".

À quelle heure débute Monfils - Shelton ?

Programmée en troisième rotation sur la Margaret Court Arena, l'affiche des huitièmes de finale de l'Open d'Australie opposant Gaël Monfils à Ben Shelton est prévue ce lundi 20 janvier aux alentours de 5h30.

Sur quelle chaîne regarder Monfils - Shelton ?

Détenteur des droits TV de l'Open d'Australie, Eurosport 2 diffusera le huitième de finale entre Gaël Monfils et l'Américain Ben Shelton. La rencontre n'est pas diffusée en clair.

Comment suivre Monfils - Shelton en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le huitième de finale de Gaël Monfils à l'Open d'Australie contre l'espoir américain Ben Shelton sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

