Xavier Domergue : portrait du commentateur sportif de l'Euro sur M6

BIOGRAPHIE DE XAVIER DOMERGUE. Xavier Domergue est un journaliste français sportif, fils du footballeur Jean-François Domergue. Il commente l'Euro sur M6 durant la compétition de 2021.

[Mis à jour le 22 juin 2021 à 20h00] Les téléspectateurs de M6 peuvent découvrir les commentaires de Xavier Domergue à l'occasion de l'Euro 2021. Le journaliste sportif, dont la voix ressemble à celle de Grégoire Margotton, a rejoint la sixième chaîne depuis juin 2020, après avoir travaillé dans les rédactions de beIN Sports. Avec Robert Pirès, il commente désormais l'Euro 2021 à l'occasion des matchs diffusés sur la Six. Vous pouvez retrouver sur le lien le calendrier complet du programme TV de l'Euro 2021.

Avant même de se lancer dans une carrière de journaliste sportif, Xavier Domergue, 39 ans, était très familier des terrains de football. Son père n'est autre que le joueur international français Jean-François Domergue, connu notamment pour avoir marqué un doublé décisif lors de la demi-finale de l'Euro 1984, ce qui a conduit quelques jours plus tard à une victoire de la France face à l'Espagne. Côté vie privée, Xavier Domergue est père de trois enfants.

Xavier Domergue est un journaliste français ayant travaillé sur beIN Sports et M6. Au cours de sa carrière, il se spécialise notamment dans le commentaire sportif, plus particulièrement de football. Durant l'Euro 2021, il commente les matchs diffusés sur la sixième chaîne. Il est le fils du footballeur international français Jean-François Domergue.

Né en 1982 à Bordeaux, Xavier Domergue est le fils d'un footballeur très connu. Son père, Jean-François Domergue, a été formé aux Girondins de Bordeaux avant de jouer en équipe de France, notamment lors de l'Euro 1984. Durant sa carrière, celui qui occupait le poste de défenseur a disputé 501 matchs, marquant au total 62 buts au cours de sa carrière. Après quinze ans passé sur les terrains, Jean-François Domergue met fin à sa carrière de footballeur en 1989. Il a ensuite entraîné depuis les années 2000 l'équipe du Havre et du Montpellier HSC jusqu'en 2007. Il a été directeur du centre de formation du club de Montpellier de 2009 à 2013, avant de rejoindre l'UEFA en 2014 en tant que chargé de mission pour le développement des écoles de football dans les pays de l'Est.

Xavier Domergue a suivi des études à l'école de commerce de Bordeaux, avant de se tourner vers le journaliste. Il participe à plusieurs stages au sein des rédactions du magazine France Football puis à Eurosport. Il débute sa carrière en tant que pigiste chez Orange, Ma Chaîne Sport et Canal+. En 2012, on lui propose de rejoindre la rédaction de beIN Sports au moment du lancement du bouquet de chaînes pour commenter les différents événements footballistiques jusqu'en 2020. Depuis juin 2020, Xavier Domergue a rejoint la chaîne M6, et commente notamment les matchs de l'Euro 2021. Il officie également à la présentation de l'émission "Qui veut être mon associé" en remplacement de Julien Courbet.

Xavier Domergue a rapidement développé une passion de football. Selon Le Parisien, il a commencé à joué au club universitaire du stade bordelais, en milieu défensif. On lui propose un contrat d'aspirant pour rejoindre les Girondins de Bordeaux, mais il refuse. Son père, Jean-François Domergue, précise dans les colonnes du Parisien que son fils "voyait plus le foot comme un sport loisir". Après s'être lancé dans le journalisme, Xavier Domergue se spécialise dans le journalisme sportif et plus particulièrement le football. Dès 2012, il est commentateur sur beIN Sports et travaille sur la Ligue 1, l'Euro en 2012 puis en 2016 et couvre également la Coupe du monde 2014 et la Coupe du monde 2018. En juin 2020, Xavier Domergue rejoint la chaîne M6. Il commente alors les matchs de l'équipe de France masculine et féminine. Durant l'Euro 2021, Xavier Domergue travaille conjointement avec Robert Pirès pour commenter les matchs de l'équipe de France.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Xavier Domergue a l'habitude qu'on lui fasse la réflexion : le journaliste de M6 a un timbre vocal très similaire à celui de Grégoire Margotton. Dans une interview au Parisien, Xavier Domergue admet que "cela ne [l']agace pas", mais qu'il "aimerait qu'on arrête d'en parler". "Je n'essaie pas de copier, ce n'est pas mon idée. Je préfère m'en amuser. Grégoire a eu des messages sympas. Nous avons un ton assez grave tous les deux. Grégoire a été une source d'inspiration comme Thierry Gilardi ou d'autres. C'est normal de s'inspirer des meilleurs."