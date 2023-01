Mort d'Annie Wersching : l'actrice de "24 heures chrono" emportée par le cancer à 45 ans

L'actrice américaine Annie Wersching, vue dans "24 heures chrono" ou encore "Vampire Diaries", est décédée à l'âge de 45 ans, emportée par le cancer le 29 janvier 2023.

L'actrice américaine Annie Wersching est décédée ce 29 janvier 2023. La comédienne connue pour ses rôles dans 24 heures chrono ou encore Vampire Diaries a été emportée par le cancer à l'âge de 45 ans, a révélé son agent auprès des médias américains. Deadline nous apprend qu'elle a été diagnostiquée d'un cancer en 2020, mais qu'elle a continué de tourner ces deux dernières années. On a notamment pu la voir récemment dans Star Trek Picard, incarnant la reine Borg, mais également dans The Rookie.

En France, Annie Wersching était surtout connue pour son rôle dans 24 heures chrono, celui de l'agent du FBI Renee Walker dans les saisons 7 et 8. On a également pu l'apercevoir dans General Hospital, Vampire Diary dans le rôle de la mère de Damon et Stephan Salvatore, ou encore les séries Runaways, Timeless, Bosch ou Extant. Elle laisse derrière elle son mari, l'acteur Stephen Full, et deux enfants âgés de 12 et 4 ans.

Annie Wersching dans "The Last of Us"

Annie Wersching a également participé au casting de The Last of Us. Mais pas à la série à succès actuellement diffusée sur HBO. L'actrice américaine a en effet doublé la voix de Tess dans le jeu vidéo. Elle n'a pas fait que doublé le personnage, mais l'a également joué puisque sa performance a été capturée en motion capture avant d'être intégrée dans le jeu en 2012.

