COUP DE FOUDRE A BANGKOK - Loup-Denis Elion joue en face de Blandine Bellavoir dans le dernier téléfilm de TF1. L'actrice est surtout connue du public de France Télévision.

[Mis à jour le 16 novembre 2020 à 20h50] Dans la série Coup de foudre, voici la Thaïlande ! TF1 diffuse le 16 novembre 2020 le dernier numéro de sa série de téléfilms romantiques, Coup de foudre à Bangkok. Loup-Denis Elion (Scènes de ménage) incarne un responsable d'ONG qui va vivre une romance chahutée avec une architecte qui doit construire un centre-commercial à l'endroit où se trouve un orphelinat. Cette dernière est incarnée par Blandine Bellavoir, une actrice bien connue des téléspectateurs de France Télévision, moins des habitués de la première chaîne.

Blandine Bellavoir a débuté sa carrière comme mannequin pour plusieurs marques de coiffure, avant de débuter sa carrière de comédienne en 2008. Elle rejoint le casting de Plus belle la vie sur France 3 dans le rôle de Sonia Escudier, la petite-amie de Maxime Robin. Toutefois, elle quitte le feuilleton après un an à l'écran. Mais c'est pour mieux rebondir dans la série Maison Close jusqu'en 2013 (elle y joue Angèle). Depuis 2012, elle se fait connaître dans la saison 2 des Petits Meurtres d'Agatha Christie. La série est un véritable succès qui lui ouvre de nouvelles portes. Tout comme ses collègues Samuel Labarthe et Elodie Frenck, elle quitte Les Petits meurtres en 2020 à la fin de la diffusion de la saison, la troisième se concentrant sur un nouveau trio. Côté vie privée, Blandine Bellavoir est mère d'un petit garçon, né en 2019, né de sa relation avec son compagnon Arnaud Perron.

Synopsis - Une architecte participe à un appel d'offre à Bangkok (Thaïlande) afin de créer les plans d'un centre commercial. Au cours de son séjour, Laura tombe amoureuse de Marc, le responsable d'une ONG qui travaille dans un orphelinat. Mais l'aboutissement de son projet architectural menace de détruire l'orphelinat en question, et donc de mettre en péril la potentielle relation amoureuse de Laura.

Coup de foudre à Bangkok est diffusé le 16 novembre 2020 à partir de 21h05 sur TF1. Il est ensuite visible le lendemain, mardi 17 novembre 2020 sur TF1 Séries Films. Si vous ne pouvez pas découvrir le téléfilm à ces deux dates, sachez qu'il est disponible dès le lendemain de sa diffusion en replay streaming sur le site MyTF1.

