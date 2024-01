Plus belle la vie est de retour sur TF1 ce lundi 8 janvier 2024. Sous-titrée "encore plus belle", la nouvelle série reste dans l'esprit de l'originale, mais avec quelques différences fondamentales...

La série emblématique "Plus belle la vie" entame un nouveau chapitre sur TF1 ce 8 janvier 2024, promettant un renouveau audacieux. Le premier épisode de "encore plus belle" a été programmé à 13h40. Si la première chaîne a promis une refonte du programme culte qui respecte l'esprit de l'original, la série opère une lourde métamorphose, marquée par des changements notables. Et certains pourraient surprendre voire décevoir les fidèles de la première heure.

Après sa diffusion historique sur France 3 pendant 18 ans, "Plus belle la vie, encore plus belle" se dote d'abord de nouveaux décors et intègre de nouveaux personnages emblématiques. Deux éléments qui vont d'emblée déboussoler les inconditionnels. La productrice Clémentine Planchon vante un "renouveau" axé sur la qualité de production et de l'image, certaines scènes, notamment en extérieur, étant tournées en décor réel. Le tournage s'est en effet déplacé à Allauch, offrant un nouveau cadre plus naturel aux spectateurs, moins "carton pâte".

La disparition des décors originaux fin 2022, au moment de l'abandon de la série, a conduit à une reconstruction complète des intérieurs et au transfert de l'intrigue dans un nouveau quartier marseillais fictif. Le café Le Mistral, emblématique de "Plus belle la vie", a été remplacé par un autre, dans les studios de la Belle-de-Mai, devenant un symbole de continuité. Il garde deux de ses éléments distinctifs : son zinc d'origine, mais aussi et surtout son serveur, Thomas Marci, toujours interprété par Laurent Kérusoré, qui a déménagé comme par magie dans ce nouveau secteur de la ville.

Nouvelle histoire, nouvel horaire

Si d'autres figures de "Plus belle la vie" ont aussi participé à cette transhumance fortuite, comme Sylvie Flepp (Mirta) et Cécilia Hornus (Blanche), le casting a été largement renouvelé. Un autre élément nouveau qui devra convaincre. Environ la moitié des acteurs vont faire leur première apparition dans la série, introduisant une dynamique très différente tout en conservant des figures familières. Diane Dassigny, nouvelle recrue du cabinet médical et Moon Dailly, dans la peau d'une commissaire de police, sont parmi les nouveaux visages récurrents, enrichissant le casting avec de nouvelles énigmes.

Côté intrigue justement, TF1 assure maintenir l'essence de "Plus belle la vie", en préservant son ADN sociétal et en abordant des sujets d'actualité. Stéphane Henon, interprète de Jean-Paul Boher depuis 2007, a voulu rassurer les fans sur ce point en affirmant que l'"esprit" de la série resterait intact, malgré ces transformations. Les thèmes sociétaux, tels que la précarité étudiante et la ménopause, seront abordés dès les premiers épisodes. Mais l'intégralité des parcours et des événements repart de zéro ou presque avec cette nouvelle mouture.

Parmi les éléments du scénario de "Plus belle la vie, encore plus belle" très attendus, les décès tragiques de Michel Cordes et Marwan Berreni, acteurs clés de "Plus belle la vie" première version, ont du être intégrés dans le scénario. La production assure que cela a été fait "avec délicatesse", en respectant leur héritage.

Enjeu majeur pour TF1 et défi de taille : transformer une série culte tout en préservant son cœur et surtout fidéliser l'audience historique de "Plus belle la vie", qui était déclinante avant son arrêt, tout en attirant de nouveaux spectateurs. Et pour cela, il faudra habituer aussi les aficionados à un tout nouvel horaire : la série sera désormais diffusée à 13h40, un autre changement majeur par rapport à sa case horaire traditionnelle en soirée sur France 3.