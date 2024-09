Golden Bachelor est une version recyclée de l'émission culte de M6, le Bachelor, mettant cette fois en scène des seniors. Veuf, Landry espère y trouver le grand amour parmi 20 prétendantes quinqua et sexagénaires...

Le Bachelor était connu, le Golden Bachelor est une première... En France en tout cas. A partir du mercredi 18 septembre 2024, à 21h10, M6 a décidé de recycler son programme phare des années 2000, en surfant, comme souvent, sur le succès d'un programme américain, "The Golden Bachelor", qui a rassemblé plus de 6 millions de téléspectateurs lors de ses différentes diffusions outre-Atlantique. Le principe du Golden Bachelor reste inchangé : 20 "bachelorettes" tentent de séduire un homme, plutôt un bon parti au passage, qui est lui-même à la recherche du grand amour.

Sauf que le Golden Bachelor est cette fois un homme d'âge mûr et que ses prétendantes sont âgées de 55 à 67 ans. Cette saison, c'est Landry, charmant sexagénaire, qui enfile le costume de "gentleman célibataire". Et de la retraitée de la fonction territoriale à l'artiste, en passant par l'ancienne hôtesse de l'air, la masseuse-réflexologue, la formatrice en prise de parole ou encore la "mère, grand-mère et femme sexy" (dixit M6), il va avoir l'embarras du choix.

Consultant indépendant à la ville, ce père de trois enfants a traversé un terrible drame il y a près de 20 ans : le décès brutal de son épouse, emportée par un arrêt cardiaque à seulement 41 ans. C'était en 2006, au milieu des vacances. Landry a découvert sa femme sur le sol, inanimée. "Son cœur s'est arrêté et là j'étais pris de panique, le Samu est arrivé vite, elle est repartie au niveau de son cœur, mais elle a fait un coma", a-t-il détaillé dans Télé Star. "J'espérais qu'elle se réveille, mais elle s'est éteinte au mois de décembre, peu de temps avant Noël."

Landry : "montrer que la vie n'est pas terminée et que l'amour existe encore"

Landry, notre Golden Bachelor, s'est alors retrouvé seul à 42 ans avec deux fils, âgés de 13 et 7 ans, une petite fille de 2 ans et l'entreprise qu'il avait fondée avec sa femme à faire tourner. "Je me suis retrouvé seul à gérer l'entreprise familiale et mes trois enfants. Ça a été beaucoup d'énergie. J'ai bien ramé", confiait-il avec émotion lors de la présentation de l'émission par M6, ajoutant avoir pu être "injuste" avec ses enfants, parce qu'une mère, "c'est irremplaçable", ou avoir "prié pour donner [sa] place."

Landry va décider de consacrer toute son énergie à élever ses enfants et à mener ses projets de front, mettant sa vie amoureuse entre parenthèses. En 2020, le Golden Bachelor choisit finalement de lever le pied professionnellement, vendre sa boîte et à se mettre à mi-temps.

Près d'une vingtaine d'années après le décès de son épouse, il est temps pour lui de passer "à un nouveau chapitre", selon la belle histoire écrite par M6. A 60 ans désormais, il se sent enfin prêt à retrouver l'âme soeur. Déçu par les applications de rencontre, il a accepté l'offre de M6 pour "montrer que la vie n'est pas terminée et que l'amour existe encore" à son âge.

Passionné de musique et d'art, Landry n'est pas qu'élégant et touchant. Il est aussi aussi "curieux, sportif, romantique". Il est même présenté par M6 comme "doux" et "gentil", sans oublier "à l'écoute". N'en jetez plus ! Ce CV va évidemment faire fondre les téléspectateurs. Et sans doute chavirer quelques coeurs.