"La France a un incroyable talent : date, casting… tout savoir sur l'édition 2020"

LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT 2020 – On connaît enfin la date du retour de l'émission M6. Toutes les infos sur la nouvelle saison.

[Mis à jour le 29 septembre 2020 à 17h23] Le spectacle va prochainement reprendre sur M6. La sixième chaîne a enfin annoncé le retour de La France a un incroyable talent : le show reviendra pour sa quinzième saison à partir du 20 octobre 2020, à raison d'un épisode tous les mercredis à 21h05. "Une vraie bouffée d'air pur pour tous ces artistes qui bien souvent ne peuvent plus s'exprimer comme ils aiment le faire", précise notamment le communiqué de presse. Pour rappel, le gagnant de La France a un incroyable talent remporte 100 000 euros.

Cette année, un léger changement de casting est à prévoir, puisque Karine Le Marchand remplace David Ginola à la présentation du programme, tandis que Pierre-Antoine Damecour assurera l'animation de la deuxième partie de soirée. Eric Antoine, Marianne James, Sugar Samy et Helene Seguara rempilent de leur côté du côté du jury. Mais la reprise de l'émission ne s'est pas faite sans embûche ! Le tournage de La France a un incroyable talent aurait dû commencer le 25 août. Mais Eric Antoine, l'un des membres du jury, a été dépisté positif au coronavirus. Conséquence : le tournage a dû être reporté, avant de reprendre au bout de quelques semaines dans le respect des règles sanitaires.

La saison 14 de La France a un incroyable talent s'est achevée le 10 décembre 2019 sur M6. Après les votes du public, c'est finalement Le Cas Pucine, la jeune ventriloque de 20 ans, qui remporte cette dernière saison. Elle est repartie avec 100 000 euros et devrait désormais bénéficier d'une couverture médiatique considérable, qui devrait l'aider à lancer sa carrière. L'humoriste Valentin Reinehr a terminé deuxième, les The Revolutionary ont terminé troisièmes de la compétition. Le 14 juillet 2020, l'acrobate à moto Kenny Thomas remporte la première édition de La Bataille du Jury.

Le jury de l'édition 2019 de La France a un incroyable talent est le même que l'année passée. Les téléspectateurs retrouvent donc avec plaisir Hélène Ségara, Eric Antoine ainsi que Marianne James et Sugar Samy. Le même jury rempile également le 23 juin 2020 pour La France a un incroyable talent : la Bataille du jury. Pour rappel, ils ont remplacé les anciens jurés Kamel Ouali, parti poursuivre de nouveaux projets, mais aussi Gilbert Rozon, juré tombé en disgrâce suite à des accusations de harcèlement et d'agressions sexuelles.

Comme pour chaque émission à succès, M6 propose au public de (re)voir les épisodes grâce au replay. Pour La France a un incroyable talent, et son dérivé La Bataille du Jury, le principe est tout à fait simple, il suffit simplement de se rendre sur le site 6Play et de sélectionner l'émission de divertissement pour visionner les épisodes. A noter que le replay de M6 est également disponible directement via les boxes des différents opérateurs.

