"La France a un incroyable talent : que devient le duo Maintenant ?"

LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT - La Bataille du Jury se poursuit mardi 30 juin sur M6. Le duo MainTenanT est de retour dans La France a un incroyable talent, dix ans après leur première participation.

[Mis à jour le 30 juin 2020 à 20h50] Les fans de la première heure de La France a un incroyable talent se rappellent très probablement du duo MainTenanT. Lors de la saison 5, il y a dix ans de cela, les danseurs acrobates avaient marqué les téléspectateurs de l'émission de M6 avec leurs numéros, arrivant jusqu'en finale. Mardi 30 juin 2020, Ludivine Furnon et Nicolas Besnard retentent leur chance dans La bataille du jury, dans l'équipe d'Hélène Segara. Et leur vie a considérablement changé depuis leur premier passage dans le show de la sixième chaîne : le duo MainTenanT brille dans différents concours télévisés. Ils ont participé au plus grand cabaret du monde, ont séduit les jurés d'America's Got Talent, mais également ceux des autres versions internationales du concours, italienne et roumaine notamment. Leur popularité n'est plus à démontrer, puisque certaines de leurs danses acrobatiques ont récolté des millions de vues sur les réseaux sociaux. Côté vie privée, Ludivine Furnon et Nicolas Besnard se sont mis en couple depuis leur passage dans l'émission M6, et devenant parents de deux enfants.

La France a un incroyable talent : la bataille du jury est une déclinaison de l'émission phare de M6. D'anciens candidats de l'émission reviennent dans la compétition pour remporter 100 000 euros. Il y a néanmoins une particularité : les membres du jury sont désormais coachs et adversaires. Chacun possède cinq talents issus des saisons précédentes et un candidat "mystère" qui n'a jamais concouru dans La France a un incroyable talent. Les candidats vont se produire sur scène au cours de bataille. Les deux jurés non impliqués dans ce duel et le public voteront pour en garder un dans la compétition, le perdant est éliminé. Parmi les anciens candidats de retour pour La Bataille du jury, on retrouve le chanteur Jean-Baptiste Guégan, le magicien Antonio, les Die Mobiles, les danseurs Dakota et Nadia mais aussi la chanteuse Caroline Costa.

#LFAUIT La Bataille du Jury : @dakotanadiaoff font pleurer Sugar Sammy ...

"Tout le monde devrait voir ça... C'est pour l'humanité" La danse de Dakota & Nadia raconte lhistoire émouvante dune famille de migrants #LFAUIT La Bataille du Jury, mardi 23 juin à 21:05 sur @M6 pic.twitter.com/yYFwpsm9pb — LFAUIT (@LFAUIT) June 10, 2020

La saison 14 de La France a un incroyable talent s'est achevée le 10 décembre 2019 sur M6. Après les votes du public, c'est finalement Le Cas Pucine, la jeune ventriloque de 20 ans, qui remporte cette dernière saison. Elle est repartie avec 100 000 euros. et devrait désormais bénéficier d'une couverture médiatique considérable, qui devrait l'aider à lancer sa carrière. L'humoriste Valentin Reinehr a terminé deuxième, les The Revolutionary ont terminé troisièmes de la compétition.

Le jury de l'édition 2019 de La France a un incroyable talent est le même que l'année passée. Les téléspectateurs retrouvent donc avec plaisir Hélène Ségara, Eric Antoine ainsi que Marianne James et Sugar Samy. Le même jury rempile également le 23 juin 2020 pour La France a un incroyable talent : la Bataille du jury. Pour rappel, ils ont remplacé les anciens jurés Kamel Ouali, parti poursuivre de nouveaux projets, mais aussi Gilbert Rozon, juré tombé en disgrâce suite à des accusations de harcèlement et d'agressions sexuelles.

Comme pour chaque émission à succès, M6 propose au public de (re)voir les épisodes grâce au replay. Pour La France a un incroyable talent, et son dérivé La Bataille du Jury, le principe est tout à fait simple, il suffit simplement de se rendre sur le site 6Play et de sélectionner l'émission de divertissement pour visionner les épisodes. A noter que le replay de M6 est également disponible directement via les boxes des différents opérateurs.

