"Le Meilleur Pâtissier : à quelle date aura lieu la saison 2021 ?"

LE MEILLEUR PÂTISSIER. Cette émission télévisée est un concours de pâtisserie diffusé chaque année sur M6. Voici toutes les informations sur l'émission.

[Mis à jour le 14 septembre 2021 à 17h53] M6 a annoncé le retour très prochainement de son émission culte, Le Meilleur pâtissier. Désormais présenté par Marie Portolano après le départ de Julia Vignali, c'est le 7 octobre 2021 dès 21h05 que les téléspectateurs de la sixième chaîne pourront découvrir la prochaine saison. Et autant dire que plusieurs nouveautés sont attendues, comme une nouvelle phase de sélection, de nouvelles épreuves, des guests inattendus (des célébrités) et pas moins de 20 candidats. Piliers de l'émission, Cyril Lignac et Mercotte reprennent leurs habits de jurés.

Le Meilleur pâtissier est une émission culinaire diffusée sur M6 depuis le 26 novembre 2012. Au cours de ce concours de pâtisserie, des candidats amateurs doivent relever les défis culinaires lancés par Cyril Lignac et Mercotte, les deux jurés, jusqu'à arriver en finale. Le gagnant remporte chaque année l'édition de son propre livre de recettes. Le Meilleur Pâtissier est actuellement présenté par Marie Portolano, après avoir été présentée par le passé par Julia Vignali (2017-2020) et Faustine Bollaert (2012-2017). Depuis la création de l'émission française, il y a eu plusieurs déclinaisons du programme présentés sur M6 : Le Meilleur Pâtissier - spécial célébrité, qui voit des stars participer au concours, mais aussi Le Meilleur Pâtissier - Les professionnels qui est cette fois un concours de pâtissier professionnels. La dernière saison de l'émission a été diffusée en fin d'année 2020. C'est Elodie, gérante de pizzeria venue de Mulhouse, qui a remporté cette neuvième saison.