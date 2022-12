"Le Meilleur Pâtissier : deux candidats de la saison 2022 en couple"

LE MEILLEUR PÂTISSIER 2022. Alors que la finale de la saison 11 du Meilleur Pâtissier est diffusée ce mercredi 7 décembre, saviez-vous que deux candidats avaient trouvé l'amour sur le tournage ?

[Mis à jour le 7 décembre 2022 à 20h50] Clap de fin ce soir pour Le Meilleur Pâtissier. La finale du concours de M6 est diffusée ce mercredi 7 décembre à 21h10. Alors que les téléspectateurs vont enfin savoir qui de Manon, Benjamin et Nils sera sacré grand gagnant de la saison 2022, ils ne savent peut-être pas que deux candidats de cette onzième édition ont trouvé l'amour durant le tournage.

Deux candidats du Meilleur Pâtissier 2022 ont annoncé être en couple. Et l'un d'entre eux est le finaliste Benjamin, qui est tombé sous le charme d'Adelina. L'information a été dévoilée dans les colonnes de Ciné Télé Revue, le 23 novembre. Benjamin a même déménagé à Toulouse pour s'installer en Belgique avec Adelina. "On nous avait prévenu que Le Meilleur Pâtissier allait changer nos vies, mais jamais on aurait pensé que ce serait de cette façon", a annoncé la candidate éliminée la semaine dernière sur son compte Instagram. Nous étions très loin d'imaginer qu'une rencontre sous cette tente allait changer nos vies…" Si Benjamin remporte la finale, il aura vraiment tout gagné grâce au Meilleur Pâtissier.

fiche programme

Le Meilleur pâtissier est une émission culinaire diffusée sur M6 depuis le 26 novembre 2012. Au cours de ce concours de pâtisserie, des candidats amateurs doivent relever les défis culinaires lancés par Cyril Lignac et Mercotte, les deux jurés, jusqu'à arriver en finale. Le gagnant remporte chaque année l'édition de son propre livre de recettes. Le Meilleur Pâtissier est actuellement présenté par Marie Portolano, après avoir été présentée par le passé par Julia Vignali (2017-2020) et Faustine Bollaert (2012-2017). Depuis la création de l'émission française, il y a eu plusieurs déclinaisons du programme présentés sur M6 : Le Meilleur Pâtissier - spécial célébrité, qui voit des stars participer au concours, mais aussi Le Meilleur Pâtissier - Les professionnels qui est cette fois un concours de pâtissier professionnels.

Le Meilleur Pâtissier est diffusé sur M6 chaque année dès le début de l'automne, entre le mois de septembre et les fêtes de fin d'année. A partir de la saison 10, en 2021, l'émission n'est plus diffusée le mercredi, comme c'était le cas depuis le début de l'émission, mais le jeudi. En 2022, la diffusion reprend le mercredi soir, dès le 7 septembre à 21h10.