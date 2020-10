"Le Meilleur Pâtissier : Inna éliminée, résumé de l'épisode 2"

LE MEILLEUR PÂTISSIER 2020 – Dans le second épisode, Siham a récupéré le tablier bleu, tandis qu'Inna a été écartée de la compétition. Récap.

[Mis à jour le 07 octobre 2020 à 23h45] Les treize candidats du Meilleur Pâtissier ont été transportés dans le monde merveilleux de Blanche Neige ce mercredi. Le fameux conte des frères Grimm rythmait les trois épreuves du second épisode, diffusé le 7 octobre 2020. L'épreuve de Cyril Lignac invitait les pâtissiers amateurs à réaliser un somptueux dessert à la pomme, tandis que le défi de Mercotte était une nouvelle fois de taille : préparer un glaçage miroir qui recouvre un entremets. L'épreuve créative a enfin forcé les participants à faire preuve d'introspection, puisqu'ils devaient réaliser un gâteau illustrant leur trait de caractère principal, à l'image des sept nains de Blanche Neige.

A l'issue de ce deuxième épisode, certains participants du Meilleur Pâtissier 2020 se démarquent déjà : Siham et Margaux se sont disputées le tablier bleu au cours de ces trois épreuves, chacune séduisant à tour de rôle les papilles de Cyril Lignac et Mercotte. C'est finalement la première, étudiante en pharmacie de 23 ans très compétitrice, qui a été récompensée pour ses préparations. Siham reçoit le titre de meilleure pâtissière de la semaine. A l'inverse, les trois épreuves du Meilleur Pâtissier ont posé des difficultés à Jérémy et Inna. L'agent territorial toulousain n'a pas réussi à se démarquer sur la première épreuve, bien qu'il ait terminé dans le top 3 de l'épreuve technique. De son côté, la vendeuse de prêt-à-porter originaire de Russie était à la peine sur le défi de Mercotte, et n'a pas fait d'étincelles lors de l'épreuve créative. C'est finalement Inna qui est éliminée du concours au bout de la deuxième semaine de compétition.

Pourquoi les visières des candidats ont fait polémique ?

Lors de la diffusion du premier épisode du Meilleur Pâtissier la semaine dernière, plusieurs internautes ont été scandalisés en découvrant les protections mises en place par M6 dans son émission culinaire : chaque candidat porte une demi-visière devant la bouche et le nez lorsqu'ils confectionnent les gâteaux. Cet objet, pensé par la production pour protéger la nourriture goûtée alors que la crise sanitaire est plus que jamais d'actualité, est cependant loin de protéger aussi bien du coronavirus que les masques. L'écrivain et médecin Christian Lehmann s'est d'ailleurs offusqué du port de ces "fausses protections" auprès du Parisien, s'inquiétant que la diffusion de l'émission n'incite d'autres personnes à porter ces demi-visières.

Face à la polémique, M6 a rapidement réagi : dès la diffusion du second épisode du Meilleur Pâtissier le 7 octobre, un message est affiché précisant que ces demi-visières servent uniquement à protéger la nourriture. "Elles ne remplacent en rien les masques chirurgicaux, qui seuls protègent d'une transmission", est-t-il indiqué depuis. BBC France, société de production qui a créé Le Meilleur pâtissier, s'est également expliquée auprès du Parisien sur cette polémique. Le tournage ayant débuté en juin, les recommandations sanitaires de la Direction générale de la santé n'avaient pas encore été publiées. Hors antenne, les équipes portent le masque et appliquent également les gestes barrières, comme le respect des 1,5 mètres de distances entre les plans de travail pour éviter que les pâtissiers ne se croisent. Des tests PCR ont aussi été effectués.

Pour rappel, des cas de Covid-19 ont été décelés au sein de l'équipe du Meilleur Pâtissier durant le tournage. Celui-ci a été interrompu durant quelques semaines. Par précaution, Mercotte, considérée comme à risque en raison de son âge, a été écartée du plateau durant une partie de saison : elle interviendra dans l'émission depuis son domicile en Savoie. De fait, la jurée "ne goûtera pas les gâteaux". Elle a donc dû se baser sur l'aspect visuel des gâteaux plus que leur goût, aidée par Cyril Lignac en plateau. "Finalement, elle s'est mise à la place du téléspectateur" conclut Julia Vignali dans une interview à Télé-Loisirs.