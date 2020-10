"Le Meilleur Pâtissier : Jérémy éliminé, le résumé de l'épisode 4"

LE MEILLEUR PÂTISSIER 2020 – Le quatrième épisode du Meilleur pâtissier a vu Margaux décrocher le tablier bleu, tandis que Jérémy a dû quitter la compétition.

[Mis à jour le 21 octobre 2020 à 23h45] Dans l'épisode 4 du Meilleur pâtissier diffusé le 21 octobre 2020 sur M6, c'est le chocolat dans toute sa diversité que les candidats ont dû sublimer. Trois épreuves, toutes proposées par Cyril Lignac, leur étaient imposées : pour le défi qui ouvre l'épisode, les pâtissiers amateurs ont dû créer leur propre barre chocolatée, ainsi que l'emballage. Margaux, Edouard et Florian se sont particulièrement démarqués, tandis que Maxime et Reine ont déçu les chefs. Pour l'épreuve technique, les participants ont dû préparer un " Mercochoco ", une recette à base de macarons inventée par Cyril Lignac. Si Florian a déçu, Reine a remonté son classement sur cette épreuve, tout comme Bouchra et Maxime.

L'épreuve créative du Meilleur pâtissier a forcé les candidats a faire preuve d'originalité en créant un animal fantastique en chocolat. Mouton à cinq pattes, chouette ou encore ornithorynque, les pâtissiers amateurs de l'émission M6 ont redoublé d'inventivité. Sur cette épreuve, c'est Florian et son autruche sculptée en chocolat qui se démarque, tout comme Reine et Margaux. Les jurés ont décidé de récompenser la régularité de la gagnante d'En route pour le Meilleur pâtissier, qui brille à chaque épreuve, en lui remettant le tablier bleu. C'est la seconde fois depuis le lancement de la saison qu'elle est sacrée pâtissière de la semaine. A l'inverse, le choix du candidat sortant s'est révélé plus délicat, puisqu'aucun candidat n'a réellement connu des ratés spectaculaires dans toutes les épreuves. Cyril Lignac et Mercotte ont toutefois décidé que ce serait Jérémy, qui ne s'est pas démarqué cette semaine, qui quitterait la compétition M6.

Pourquoi les visières des candidats ont fait polémique ?

Lors de la diffusion du premier épisode du Meilleur Pâtissier la semaine dernière, plusieurs internautes ont été scandalisés en découvrant les protections mises en place par M6 dans son émission culinaire : chaque candidat porte une demi-visière devant la bouche et le nez lorsqu'ils confectionnent les gâteaux. Cet objet, pensé par la production pour protéger la nourriture goûtée alors que la crise sanitaire est plus que jamais d'actualité, est cependant loin de protéger aussi bien du coronavirus que les masques. L'écrivain et médecin Christian Lehmann s'est d'ailleurs offusqué du port de ces "fausses protections" auprès du Parisien, s'inquiétant que la diffusion de l'émission n'incite d'autres personnes à porter ces demi-visières.

Face à la polémique, M6 a rapidement réagi : dès la diffusion du second épisode du Meilleur Pâtissier le 7 octobre, un message est affiché précisant que ces demi-visières servent uniquement à protéger la nourriture. "Elles ne remplacent en rien les masques chirurgicaux, qui seuls protègent d'une transmission", est-t-il indiqué depuis. BBC France, société de production qui a créé Le Meilleur pâtissier, s'est également expliquée auprès du Parisien sur cette polémique. Le tournage ayant débuté en juin, les recommandations sanitaires de la Direction générale de la santé n'avaient pas encore été publiées. Hors antenne, les équipes portent le masque et appliquent également les gestes barrières, comme le respect des 1,5 mètres de distances entre les plans de travail pour éviter que les pâtissiers ne se croisent. Des tests PCR ont aussi été effectués.

Pour rappel, des cas de Covid-19 ont été décelés au sein de l'équipe du Meilleur Pâtissier durant le tournage. Celui-ci a été interrompu durant quelques semaines. Par précaution, Mercotte, considérée comme à risque en raison de son âge, a été écartée du plateau durant une partie de saison : elle interviendra dans l'émission depuis son domicile en Savoie. De fait, la jurée "ne goûtera pas les gâteaux". Elle a donc dû se baser sur l'aspect visuel des gâteaux plus que leur goût, aidée par Cyril Lignac en plateau. "Finalement, elle s'est mise à la place du téléspectateur" conclut Julia Vignali dans une interview à Télé-Loisirs.