"Le Meilleur Pâtissier : quelle date pour l'édition 2020 sur M6 ?"

LE MEILLEUR PATISSIER 2020 - La saison 9 du Meilleur Pâtissier revient très prochainement sur M6. A quelle date pourrons-nous retrouver le programme ?

[Mis à jour le 8 septembre 2020 à 16h23] A vos marques, prêt, pâtissez ! Ce gimmick de Julia Vignali va bientôt revenir dans les oreilles des fidèles du Meilleur pâtissier. Le concours M6, durant lesquels des pâtissiers amateurs doivent rivaliser de technique et d'ingéniosité pour progresser de semaine en semaine, sera bientôt de retour sur petit écran. La sixième chaîne a annoncé dans un tweet que la saison 9 du programme animé par Cyril Lignac et Mercotte sera à retrouver à partir du mercredi 30 septembre 2020. Chaque épisode sera diffusé de manière hebdomadaire à partir de 21h05. La production du Meilleur pâtissier 2020 avait été ralentie en raison d'un cas de coronavirus dans l'équipe. Le tournage des derniers épisodes du programme de M6 avait donc été interrompu. Les inquiétudes semblent désormais passées, maintenant que le concours de pâtisserie a une date de retour officielle sur la grille des programmes de la rentrée et que le tournage a officiellement repris

Qui succédera donc à Camille, la gagnante de la saison 8 du Meilleur pâtissier ? Il faudra patienter plusieurs semaines avant de le découvrir. Pour l'heure, 14 pâtissiers amateurs tentent leur chance cette année. puisque les candidats de cette nouvelle saison n'ont pas (encore) été officiellement présentés par la chaîne. Chaque semaine, différents thèmes seront développés au cours des trois épreuves présentes dans chaque épisode. Les habitués du programme retrouveront ainsi Le défi de Cyril, l'épreuve technique de Mercotte et l'épreuve créative finale. Cette édition 2020 regorge également d'une nouveauté, et pas des moindres, puisqu'un pâtissier pourra réintégrer le concours après son élimination. Mais pour l'heure, les modalités de ce retour surprise n'ont pas été précisées par la sixième chaîne.

A quoi s'attendre dans le premier épisode ?

Le premier épisode du Meilleur pâtissier se dévoile déjà dans la grille des programmes de M6. Intitulé Les aventuriers de la tente perdue, les candidats devront rivaliser d'ingéniosité sur trois épreuves. Lors du défi de Cyril Lignac, les pâtissiers amateurs devront réaliser un dessert qui s'inspire du pelage ou du plumage d'un animal "extraordinaire". La première épreuve technique donnera du fil à retordre aux candidats, qui devront réaliser un Earth Cake. Enfin, l'épreuve créative nous en apprendra plus sur les 14 candidats, qui devront raconter "l'aventure de leur vie ou de leurs rêves", sous les conseils du Meilleur ouvrier de France Yann Brys. A l'issue de cet épisode, un participant sera éliminé. Plus que quelques semaines à patienter.