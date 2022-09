"Le Meilleur Pâtissier : qui a été éliminé dans l'épisode 1 ?"

LE MEILLEUR PÂTISSIER 2022. Deux candidats ont été éliminés du Meilleur Pâtissier à l'issue de la diffusion de l'épisode 1, mercredi 7 septembre 2022.

[Mis à jour le 7 septembre 2022 à 23h45] Le Meilleur Pâtissier a signé son retour pour sa onzième saison ce mercredi 7 septembre 2022. Pour ce premier épisode, 16 candidats se sont affrontés dans l'espoir de se qualifier pour la suite du concours. Nouveauté de cette saison 11, les participants ont pu choisir entre deux épreuves de qualification : le gâteau au chocolat ou le gâteau au fruit.

L'épreuve sur le chocolat a pu se révéler particulièrement complexe pour certains candidats. Franklin, candidat le plus âgé de l'histoire de l'émission, a eu du mal à résister à la pression du concours, enchaînant les erreurs. A l'issue de cette épreuve, Alicia, Cléo, Vanessa et Karel se sont qualifiés.

A l'inverse, l'épreuve centrée sur les fruits a mis en péril Manon, gagnante de l'émission En route pour le meilleur pâtissier, permettant à Sébastien, Nils, Benjamin et Justine de poursuivre l'aventure pour la semaine suivante. Les huit candidats restants se sont départagés sur une épreuve de rattrapage, dans laquelle ils devaient embarquer Cyril Lignac et Mercotte dans leur voyage de rêve. Najoua fait sensation et se qualifie pour la semaine prochaine, tout comme Manon, Sébastien, Franklin, Adelina et Hervé. Ce sont finalement Carine et Wiggings qui ont été éliminées à l'issue du premier épisode du Meilleur Pâtissier. Elles ont toutefois pu s'affronter en duel en seconde partie de soirée, dans la cuisine secrète, dans l'espoir de pouvoir regagner leur place dans le concours dans les semaines qui suivent.

fiche programme

Le Meilleur pâtissier est une émission culinaire diffusée sur M6 depuis le 26 novembre 2012. Au cours de ce concours de pâtisserie, des candidats amateurs doivent relever les défis culinaires lancés par Cyril Lignac et Mercotte, les deux jurés, jusqu'à arriver en finale. Le gagnant remporte chaque année l'édition de son propre livre de recettes. Le Meilleur Pâtissier est actuellement présenté par Marie Portolano, après avoir été présentée par le passé par Julia Vignali (2017-2020) et Faustine Bollaert (2012-2017). Depuis la création de l'émission française, il y a eu plusieurs déclinaisons du programme présentés sur M6 : Le Meilleur Pâtissier - spécial célébrité, qui voit des stars participer au concours, mais aussi Le Meilleur Pâtissier - Les professionnels qui est cette fois un concours de pâtissier professionnels.

Le Meilleur Pâtissier est diffusé sur M6 chaque année dès le début de l'automne, entre le mois de septembre et les fêtes de fin d'année. A partir de la saison 10, en 2021, l'émission n'est plus diffusée le mercredi, comme c'était le cas depuis le début de l'émission, mais le jeudi. En 2022, la diffusion reprend le mercredi soir, dès le 7 septembre à 21h10.